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Биологическая лаборатория.

В 160 школах Молдовы оборудуют лаборатории, деньги предоставил Всемирный банк

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200201/29057524/v-160-shkolakh-oboruduyut-laboratorii-dengi-predostavil-vsemirniy-bank.html

Образовательные учреждения, которые получат все необходимое для практических занятий по химии, физике и биологии, были отобраны по конкурсу из 270 школ по всей стране.

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Учебные физические, химические и биологические лаборатории появятся в 160 школах Молдовы.

Деньги на эти цели были выделены Всемирным банком и распределены министерством просвещения, культуры и исследований в рамках проекта "Реформа образования в Молдове".

Учащиеся. Архивное фото
© Photo : Пресс-служба РЦНК
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Школы, которые были включены в план финансирования проекта, были отобраны по конкурсу из 270 образовательных учреждений страны.

По заявлению Минобразования, прежде всего в проект включили школы из сел "с демографической перспективой", где учится не меньше 400 детей и есть специализированные кабинеты.

В рамках проекта пройдут обучение около 500 учителей физики, химии и биологии.

Проект "Реформа образования в Молдове" с бюджетом в 50 миллионов долларов рассчитан на 2013-2022 годы и финансируется из кредита, предоставленного Всемирным банком.

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