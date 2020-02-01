Активист ответил Санду и показал плачевное состояние мемориала "Вечность"

Руководитель Русского историко-патриотического клуба считает, что лидер партии «Действие и солидарность» проявила "крайнюю некомпетентность" и не уважает память борцов-антифашистов, воинов Красной армии.

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Публичное заявление экс-премьера Майи Санду, которая усомнилась в необходимости реставрации мемориала "Вечность" в Кишиневе, возмутило гражданских активистов, которые помогают сохранять в Молдове память о Победе в Великой Отечественной войне.

Руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович считает, что политик проявила "крайнюю некомпетентность" и не уважает память борцов-антифашистов, воинов Красной армии, павших в борьбе с нацизмом.

Сравнив настроения Майи Санду с действиями экс-министра обороны Шалару, активист отметил, что "нелепые реплики растерявших свой электорат политических партий, "боровшихся" за объединение с Румынией, "очищавших" Молдову от наследия большевизма и стоявших на страже "российской угрозы", сегодня не вызывают даже усмешки".

Проблемы с мемориальным комплексом "Вечность" начались еще в 2013 году, когда стали разрушаться его элементы, напомнил Петрович. За этот военно-исторический объект отвечает министерство обороны, которое обратилось в правительство с запросом о выделении средств на содержание мемориала, однако никакой реакции не последовало.

Более того, когда главой МВД был назначен Андрей Нэстасе, на мемориале "Вечность" был ликвидировал пост карабинеров, после чего произошло сразу два случая вандализма, а часть декоративных элементов мемориала были похищены.

Активист также напомнил, что во время, когда Майя Санду возглавляла правительство, министр обороны Павел Войку представил премьеру отчет о необходимости реконструкции мемориала.

"А потому совсем непрофессионально апеллировать к коллегам и просить экспертизу. Она давно уже существует, госпожа Санду, и вы её видели. Только сумма в ней уже не соответствует действительности, потому что с момента ее представления вам мемориал уже лишился нескольких элементов", - написал Петрович в Facebook.

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Комментируя высказывания Майи Санду, активист заявил, что экс-премьер пытается умалить подвиг воинов Красной армии, погибших в борьбе с нацизмом и освободивших Молдову от фашистских захватчиков.

По его словам, святой долг любого правительства, вне зависимости от его взглядов, сохранить достойную память о тех, кто спас мир от коричневой чумы.

"Вечный огонь горит в Москве и Петербурге, Париже и Мюнхене, горит и будет гореть в Кишиневе. А потому путь борьбы с памятью - напрасный, неблагодарный и недостойный путь борьбы с памятью", - заключил Алексей Петрович.

Активист также опубликовал в соцсети фотоснимки мемориала, который разрушается от времени, непогоды и вследствие действий вандалов.

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