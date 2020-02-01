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Президент Молдовы Игорь Додон и Патриарх Кирилл, архивное фото

Додон поздравил предстоятеля РПЦ с годовщиной интронизации

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200201/29058840/dodon-pozdravil-patriarkha-kirilla-s-godovschinoy-intronizatsii.html

День избрания патриарха Московского и всея Руси по традиции ежегодно отмечается Русской православной церковью как большой праздник.

КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил главу Московского Патриархата Кирилла с одиннадцатой годовщиной интронизации.

Патриарх Кирилл.
© Sputnik / Сергей Пятаков
Одиннадцать лет патриаршего служения Кирилла: РПЦ отмечает годовщину

"Убежденность, непоколебимость и решительность Патриарха Московского и всея Руси в отстаивании Православия на фоне усиливающегося процесса дехристианизации во многих государствах вызывает глубокое уважение и поддержку у граждан нашей православной страны – Республики Молдова", - говорится в поздравительном послании главы республики.

Президент Молдовы пожелал предстоятелю Русской Православной Церкви больших успехов в его служении на благо всех православных христиан.

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