"Сделано в Молдове": последний день выставки, прямой троллейбус ходит до вечера

Смотр достижений отечественных производителей завершается в воскресенье. Специальный маршрут городского электротранспорта обеспечивает связь между главной площадью столицы и Международным центром "Молдекспо".

КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. О запуске временной троллейбусной линии сообщил на своей странице в Facebook градоначальник Ион Чебан.

Прямой маршрут соединил в выходные дни проспект Митрополита Бэнулеску-Бодони и МВЦ "Молдекспо".

"Линия открыта для содействия участию граждан в ежегодном мероприятии, традиционно организуемом в Кишиневе с участием местных производителей товаров и услуг – выставке "Сделано в Молдове", - отметил в своем сообщении примар.

По маршруту будут ездить два троллейбуса с автономным движением, а время поездки составит 15-20 минут.

В воскресенье, 2 февраля, они обслужат пассажиров с 09:00 до 17:00.

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Маршрут следования: проспект Митрополит Бэнулеску - Бодони - улицы Букурешть - Алексея Щусева - Константина Стере - Василе Лупу - Григоре Александреску - конечная остановка.

Обратный путь: улицы Григоре Александреску - Василе Лупу - Константина Стере - Михаила Когэлничану - Сергея Лазо - Алексея Матеевича - Александра Пушкина – проспект Штефан чел Маре - проспект Митрополит Бэнулеску - Бодони.

© Sputnik / Miroslav Rotari Выставка "Сделано в Молдове" 2020.

Ежегодная выставка "Сделано в Молдове" проходит в молдавской столице, на территории международного выставочного центра "Moldexpo" в девятнадцатый раз.

В трех павильонах представлены различные отрасли национальной экономики: пищевой, винодельческой и легкой промышленности, мебельного производства, приборостроения.

Каждый желающий также сможет ознакомиться с последними разработками молдавских ученых, посмотреть изделия народных мастеров из нашей страны.

Выставка проходит под девизом "Домашнее! Аутентичное! Свое!" ("Acasă! Autentic! Autohton!").

© Sputnik / Miroslav Rotari В павильоне экспозиции.

Информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступает Международным инфо-партнером мероприятия.

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