В Гагаузии завершена программа "Хорошие дороги-2"

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Благодаря хорошей погоде работы в рамках республиканской программа "Хорошие дороги-2" были завершены в Гагаузии раньше срока, сообщил региональному порталу Gagauzinfo.md начальник управления строительства Гагаузии Иван Колиогло.
В общем итоге в населенных пунктах автономии построено около 14 километров дорог.
В программе участвовали все 26 населённых пунктов автономии.
"В четырех селах на дороги было уложено щебеночное покрытие, во всех остальных был уложен асфальтобетон", - сказал Колиогло.
В целом, в 2019 году в Гагаузии было построено 30 километров новых дорог, уложено 150 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия.
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