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Строительство дороги. Архивное фото.

В Гагаузии завершена программа "Хорошие дороги-2"

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200202/29059250/v-gagauzii-zavershena-programma-khoroshie-dorogi-2.html

В рамках кампании по реабилитации транспортной инфраструктуры в Молдове 14 километров дорог обновлено в южной автономии.

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Благодаря хорошей погоде работы в рамках республиканской программа "Хорошие дороги-2" были завершены в Гагаузии раньше срока, сообщил региональному порталу Gagauzinfo.md начальник управления строительства Гагаузии Иван Колиогло.

В общем итоге в населенных пунктах автономии построено около 14 километров дорог.

Автомобильная пробка
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В программе участвовали все 26 населённых пунктов автономии.

"В четырех селах на дороги было уложено щебеночное покрытие, во всех остальных был уложен асфальтобетон", - сказал Колиогло.

В целом, в 2019 году в Гагаузии было построено 30 километров новых дорог, уложено 150 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия.

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Теги:
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