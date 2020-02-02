"Досье коронавируса" на столе кабмина: власти обсудили ситуацию в Молдове

В правительстве в воскресенье прошло заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Были рассмотрены меры по предотвращению распространения нового коронавируса.

КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. В Республике Молдова не зарегистрировано случаев заражения новым коронавирусом, и вероятность инфицирования этим типом патогена низкая.

Об этом заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на воскресном заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Глава Минздрава заверила, что эпидемиологическая ситуация в стране постоянно контролируют структуры Национального агентства общественного здоровья, специалисты медико-санитарных учреждений и пунктов контроля.

"Медицинский персонал в стране прошел обучение, и во всех больницах достаточно лекарств, чтобы справиться с возможной эпидемией", - сказала Виорика Думбрэвяну.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Молдове Игорь Поканевич заявил на встрече, что идет энергичная работа по обеспечению лечебных учреждений медикаментами, по обучению медицинских работников, информированию граждан о том, как предотвратить это заболевание и ознакомлению с рекомендациями выезжающих за рубеж.

Меры по предотвращению заражения новым коронавирусом приняты на пунктах пересечения государственной границы.

"Персонал обучен методам обнаружения и изоляции инфицированных. Патрульным были предоставлены снаряжение, перчатки, маски, инфракрасные термометры. Мы подготовили и раздали справочные материалы всем пассажирам, которые покидают или въезжают в страну", - сообщил министр внутренних дел Павел Войку.

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Внеплановые проверки также проходят в учебных заведениях, заявил министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович.

Что касается вероятности заражения при отправке посылок из Китая, Всемирная организация здравоохранения, Всемирный почтовый союз и "Почта Молдовы" заявили, что такого риска нет.

Последние данные — сколько в мире инфицированных

По данным на воскресенье, 2 февраля, число заболевших в результате инфицирования новым коронавирусом 2019-nCoV в мире достигло 14 599 человек.

Число погибших возросло до 305. В субботу скончался первый больной за пределами Китая, это произошло на Филиппинах. Однако количество выздоровевших людей (345) уже превышает число смертей.

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