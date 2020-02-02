Врачи не смогли спасти пятилетнюю девочку после ДТП в Фалештах

Мать умершей в больнице не справилась с управлением на дороге и потеряла контроль над машиной. Сообщается, что на колесах автомобиля были летние шины.

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Пострадавшая в ДТП в Фалештах 5-летняя девочка скончалась в клинической больницы в Бельцах.

Трагический инцидент произошел возле села Пырлица в пятницу, 31 января, около 20.00.

По данным полиции, 27-летняя мать ребенка, управляя автомобилем Renault, не справилась с управлением, из-за чего машина вылетела с шоссе.

Сотрудники правоохранительных органов также добавили, что автомобиль шел на высокой скорости, хотя погодные условия были плохими.

По сообщению регионального портала Nordnews.md, который ссылается на источники в полиции, машина была оснащена летними шинами.

Пострадавшая девочка была доставлена машиной скорой помощи в детскую больницу в Бельцах. Врачи боролись за ее жизнь, но безуспешно, ребенок скончался на операционном столе.

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