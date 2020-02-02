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Штандарт Штефана Великого

Додон поздравил граждан с годовщиной основания молдавского государства

© Photo : Moldovenii.md
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200202/29062556/dodon-pozdravil-grazhdan-s-godovschinoy-osnovaniya-moldavskogo-gosudarstva.html

Глава государства призвал с достоинством беречь унаследованные от предков ценности, гордиться нашей причастностью и славной фигурой Штефана Великого.

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил жителей страны с 661-й годовщиной создания молдавского государства.

"Это знаменательная дата в нашей истории, напоминающая об освобождении Молдовы от иноземного господства", - говорится в поздравительном послании.

Глава государства привел историческую ссылку на дату 2 февраля 1365 года, когда венгерский король признал независимость Молдавского княжества.

Додон призвал граждан "с достоинством беречь унаследованные от предков ценности, гордиться нашей причастностью, Штефаном Великим, который навеки вписал имя молдавского государства и народа в многовековую историю Европы".

Средневековый гонфалон Молдовы
© Photo : Facebook / Simbolurile Țării Moldovei
Историки: Республика Молдова – правопреемница Молдавского княжества

Второго февраля 1365 года король Венгрии Лайош I издал акт, которым признал потерю земель, занятых Богданом I, бывшим воеводой Марамуреша. Он был вассалом Венгрии, однако в 1359 году выступил против своего сюзерена, сместил венгерского наместника Балка и объявил себя господарем Молдавского княжества, объединив несколько воеводств под единой властью. Первой столицей княжества стал город Сирет.

Войско Богдана I в нескольких сражениях дало отпор попыткам венгерского короля вернуть территорию Молдавского княжества под свою власть.

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Теги:
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