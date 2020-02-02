Примар обратился к кишиневцам с призывом соблюдать чистоту

Всего лишь за месяц из дворов многоэтажек и с улиц столицы были вывезены сотни машин мусора, от которого город задыхался в последние несколько лет, ранее заявил Ион Чебан.

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Сотрудники муниципальных служб столицы убирают улицы и дворы города каждый день, начиная с трех часов ночи, и горожане должны уважать их труд. Об этом объявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

"Мы восприимчивы к жалобам граждан, которые делятся информацией на странице мэрии в Facebook, а также в СМИ. Благодарю работников, которые усердно работают на уборке мусора", - написал градоначальник в социальной сети.

Глава городской администрации также опубликовал фотографии работников муниципальных служб, которые трудятся на улицах.

"Важно, чтобы каждый гражданин осознал, что чистота в Кишиневе начинается с каждого из нас", - подчеркнул мэр столицы.

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Всего лишь за месяц из дворов многоэтажек и с улиц столицы были вывезены сотни машин мусора, от которого город задыхался в последние несколько лет, ранее заявил Ион Чебан.

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