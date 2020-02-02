Самая опасная дорога в стране: какие меры собираются принять власти

Трассу Кишинев-Унгены хотят оборудовать элементами безопасности дорожного движения. А на участке Кишинев-Страшены будут кольцевые развязки и бетонный барьер, который разделит полосы.

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. После завершения ремонтных работ трасса Кишинев-Страшены-Унгены будет оснащена всеми средствами безопасности дорожного движения. Об этом в студии Sputnik Молдова заявил Глава Государственной администрации автомобильных дорог Георге Курмей.

Одним из самых надежных средств обеспечения высокой безаварийности станет бетонный барьер, который полностью разделит направления движения и помешает встречным машинам ослеплять водителей.

Курмей также сообщил, что на участке дороги от Кишинева до Страшен будет четыре кольцевых развязки, по одной в Ватре и в Кожушне и две в Страшенах.

По словам главы госадминистрации автдорог, на этом проблемном участке будет применена высокоэффективная маркировка, которая при контакте с колесами заставит вибрировать автомобиль. Кроме того, предстоит оборудовать пешеходные переходы с высокой степенью отражения краски на разметке.

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Этот участок дороги вскоре должен быть введен в эксплуатацию. Ранее компания, ремонтирующая дорогу, была оштрафована на сумму в 3,8 миллиона евро за несоблюдение сроков завершения работ.

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