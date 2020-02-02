В системе МВД не хватает почти полутора тысяч сотрудников

Полицейские делают все, что в их силах, однако дефицит квалифированных кадров, характерный для нашей страны, не обошел стороной и правоохранителей.

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. В штатных расписаниях структур министерства внутренних дел Молдовы остаются вакантными еще 1394 офицерские и сержантские должности.

Кроме того, МВД не хватает 32 гражданских служащих.

Как ранее заявил министр внутренних дел Павел Войку, ведомство работает над тем, чтобы ряды полиции были укомплектованы, а на работу принимали только людей, соответствующих всем профессиональным и моральным требованиям, которые предъявляются к сотрудником правоохранительной системы.

Выступая в студии Sputnik Молдова, глава МВД заметил, что недостаток кадров затрудняет работу полиции.

"Тяжело контролировать ситуацию одному инспектору, ответственному за два или три населенных пункта с общим населением в 7 тысяч человек", - в частности, сказал он.

В 2019 году в Молдове были зарегистрированы почти 30 тысяч преступлений, из которых 194 - тяжких.

Резко возросло количество уголовных дел по обвинению в изнасиловании: если в 2018 году их было зарегистрировано 61, то в 2019 это число возросло до 320.

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