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Мусорный контейнер.

Неизловленные мстители зло подшутили над водителем в Кишиневе - фото

© Sputnik / Николай Костыркин
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200202/29064734/neizvestnye-mstiteli-sygrali-zluyu-shutku-s-voditelem-v-kishineve-foto.html

Проблема отсутствия парковок в жилых кварталах Кишинева заставляет горожан проявлять чудеса изобратательности, и не все из этих чудес — приятные.

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. В одном из дворов на улице Флорилор неизвестные поборники справедливости нашли необычный способ насолить владельцу автомобиля, припаркованного у многоэтажки.

Они заблокировали машины мусорными баками со всех сторон. Теперь автовладельцу придется немало повозиться, оттаскивая в сторону тяжелые контейнеры, которые благоухают отнюдь не фиалками.

Мотивы "городских партизан" остаются неизвестными. По словам очевидца, который опубликовал снимки в Facebook, водитель заблокировал проезд к месту сбора мусора.

Отсутствие парковочных мест во дворах жилых блоков в Кишиневе постоянно приводит к конфликтам, а сама проблема парковок остается трудноразрешимой уже несколько десятилетий.

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Теги:
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