В школах Молдовы примут меры для профилактики гриппа и ОРВИ

В Молдове постепенно увеличивается количество заболевшими гриппом или острыми респираторными заболевания. Власти решили предпринять меры для профилактики этих инфекций в школах.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. В школах Молдовы займутся мерами профилактики гриппа, ОРЗ и ОРВИ. Соответствующий приказ направило министерство образования, культуры и исследований местным органам власти, ответственным за образование.

Ведомство перечислило главные меры профилактики: соблюдение температурного режима в помещениях, согласно эпидемиологическим нормам, ежедневно проводить уборку, дезинфекцию и проветривать кабинеты и классы, чаще мыть руки и соблюдать другие правила гигиены.

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Если все же в школе появится очаг заражения той или иной инфекцией, то следует выполнить другие указания. В первую очередь, заболевшему необходимо обратиться к врачу, в случае надобности - лечь в больницу.

Также в министерстве подчеркнули, что персоналу учебных заведений с симптомами гриппа или простуды строго запрещено выходить на работу.

Министерство призывает местные органы, ответственные за образование в Молдове, следить за ситуацией и держать ее под контролем.

В случае чрезвычайно ситуации следует сразу обращаться в Единую службу спасения "112".

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