11:56 03 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.29
  • USD17.47
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.70
Поиск

В школах Молдовы примут меры для профилактики гриппа и ОРВИ

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
Получить короткую ссылку
70 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2860/93/28609385.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200203/29050258/v-shkolakh-moldova-primut-mery-dlya-profilaktiki-grippa-i-orvi.html

В Молдове постепенно увеличивается количество заболевшими гриппом или острыми респираторными заболевания. Власти решили предпринять меры для профилактики этих инфекций в школах.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. В школах Молдовы займутся мерами профилактики гриппа, ОРЗ и ОРВИ. Соответствующий приказ направило министерство образования, культуры и исследований местным органам власти, ответственным за образование.

Простуда
© CC0 / Pixabay / Mojpe
Грипп и ОРВИ в Кишиневе: последние данные, которые представили в примэрии

Ведомство перечислило главные меры профилактики: соблюдение температурного режима в помещениях, согласно эпидемиологическим нормам, ежедневно проводить уборку, дезинфекцию и проветривать кабинеты и классы, чаще мыть руки и соблюдать другие правила гигиены. 

В Приднестровье зафиксирован первый случай гриппа>>>

Если все же в школе появится очаг заражения той или иной инфекцией, то следует выполнить другие указания. В первую очередь, заболевшему необходимо обратиться к врачу, в случае надобности - лечь в больницу. 

Также в министерстве подчеркнули, что персоналу учебных заведений с симптомами гриппа или простуды строго запрещено выходить на работу. 

Министерство призывает местные органы, ответственные за образование в Молдове, следить за ситуацией и держать ее под контролем.

В случае чрезвычайно ситуации следует сразу обращаться в Единую службу спасения "112". 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK


Загрузка...

По теме

Почему в Приднестровье есть проблемы с поставками вакцины от гриппа
Врач: когда пора бежать в больницу при ОРВИ
Медики рассказали, существует ли в Приднестровье угроза эпидемии ОРВИ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Северное сияние в Мурманской области.
Северное сияние в Мурманской области
Шапка из фольги и “лунная походка”: видео эпичного побега узбека из Беларуси в Литву
Шапка из фольги и “лунная походка”: эпичный побег узбека из Беларуси в Литву
Валютные поступления в Молдову 2019.
Сколько денег поступило в Молдову из-за рубежа в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться