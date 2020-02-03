00:24 04 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.28
  • USD17.43
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.70
Поиск
Учения пожарных.

Новое подразделение спасателей и пожарных появится в Хынчештах

© Photo : пресс-служба аэропорта Кишинева
Общество
Получить короткую ссылку
13 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2516/77/25167746.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200203/29064323/novoe-podrazdelenie-spasateley-i-pozharnykh-poyavitsya-v-khyncheshtakh.html

Комплекс зданий и служб построен и оборудован общими усилиями в рамках молдавско-американского партнерства.

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. В городе Хынчешты завершается строительство здания, в котором разместится новое подразделение спасателей и пожарных, сообщает Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

В комплекс зданий, кроме рабочих офисов и боксов для спецтехники, вошли и рекреационные площадки - комнаты отдыха, тренажерный зал и стадион с футбольным полем.

Здесь разместятся более 70 спасателей и пожарных, которые до сих пор работали в плохо приспособленном  помещении. Так, например, выглядело одно из зданий, в котором размещались сотрудники ГИЧС.

Строительные работы по возведению и обустройству комплекса начались в 2019 году. Проект был профинансирован структурами командования вооруженных сил США, которые выделили 500 тысяч долларов (более 8,7 миллиона леев).

Часть средств, в объеме 1,16 миллиона леев, была выделена из государственного бюджета Молдовы. Районный совет предоставил для строительства 700 тысяч леев, а примэрия города Хынчешты - 300 тысяч леев на покупку оборудования для стадиона.

Официальное открытие подразделения планируется на апрель 2020 года.

Ранее при поддержке вооруженных сил США были реализованы аналогичные проекты в Каушанах, Бессарабке, Сороках, Единцах, Кагуле и Тараклии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK


Загрузка...

По теме

Спасатели призывают жителей Молдовы не рыбачить на тонком льду
Спасатели дают советы пешеходам и водителям в связи с заморозками
Теги:
спасатели, пожарные


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Северное сияние в Мурманской области.
Северное сияние в Мурманской области
Выставка Сделано в Молдове – находка для потребителей
Выставка "Сделано в Молдове" – находка для потребителей
Валютные поступления в Молдову 2019.
Сколько денег поступило в Молдову из-за рубежа в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться