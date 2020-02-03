Новое подразделение спасателей и пожарных появится в Хынчештах

Комплекс зданий и служб построен и оборудован общими усилиями в рамках молдавско-американского партнерства.

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. В городе Хынчешты завершается строительство здания, в котором разместится новое подразделение спасателей и пожарных, сообщает Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

В комплекс зданий, кроме рабочих офисов и боксов для спецтехники, вошли и рекреационные площадки - комнаты отдыха, тренажерный зал и стадион с футбольным полем.

Здесь разместятся более 70 спасателей и пожарных, которые до сих пор работали в плохо приспособленном помещении. Так, например, выглядело одно из зданий, в котором размещались сотрудники ГИЧС.

Строительные работы по возведению и обустройству комплекса начались в 2019 году. Проект был профинансирован структурами командования вооруженных сил США, которые выделили 500 тысяч долларов (более 8,7 миллиона леев).

Часть средств, в объеме 1,16 миллиона леев, была выделена из государственного бюджета Молдовы. Районный совет предоставил для строительства 700 тысяч леев, а примэрия города Хынчешты - 300 тысяч леев на покупку оборудования для стадиона.

Официальное открытие подразделения планируется на апрель 2020 года.

Ранее при поддержке вооруженных сил США были реализованы аналогичные проекты в Каушанах, Бессарабке, Сороках, Единцах, Кагуле и Тараклии.

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