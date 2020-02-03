Важно для водителей: при каких условиях полицейские могут конфисковать авто

Проблема водителей, которые не прочь сесть за руль после пропущенного бокала спиртного, остается не разрешенной в Молдове. Число таких автовладельцев остается достаточно высоким.

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. На протяжении нескольких лет власти пробовали ввести механизмы, которые бы заставили водителей отказаться от привычки садиться за руль после распития алкоголя. Проблема вождения в нетрезвом виде остается все еще не разрешенной. Водители, кажется, не боятся ни высоких штрафов, ни того, что для восстановления прав им нужно пройти жесткий тест, – отработку в морге. В последнее время говорится и о необходимости конфискации автомобиля, если водитель управлял машиной в пьяном виде.

Глава Национального инспектората по патрулированию Виктор Маноле заявил, что проект передан на изучение и вынесение заключения.

"Общественность уже критически высказалась по поводу жестких мер наказания, но ответственные лица оценили эти методы", - сказал собеседник.

По его словам, что касается повышения штрафов, то не во всех случаях этот аспект достаточно хорошо работает для обеспечения безопасности дорожного движения.

"На протяжении годов повышалась и условная единица, и штрафы… Но говоря о безопасности", - сказал он.

На протяжении 2019 года несмотря на ужесточение наказание за вождение в нетрезвом виде выявлено свыше пяти с половиной тысяч автовладельцев, которые позволили себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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