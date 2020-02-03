Грядут изменения: что произойдет с ценами на топливо в стране

Национальному агентству по регулированию в энергетике будут возвращены функции ценового администрирования внутреннего топливного рынка.

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Национальному агентству по регулированию в энергетике (НАРЭ) вернутся полномочия по регулированию цен на топливо на внутреннем рынке. Об этом сообщил премьер-министр правительства Молдовы Ион Кику в понедельник по итогам заседания с президентом Игорем Додоном и спикером парламента Зинаидой Гречаной.

По словам главы правительства, на этой неделе кабмин намерен завершить работу над проектом по возвращению НАРЭ соответствующих функций.

"Мы сформировали правительственную комиссию для наблюдения за ценами. Провели анализ эффектов от закона с 2018 года по настоящее, когда цены на топливо устанавливаются оператором, а не НАРЭ. Считаем, что не очень хорошая практика", - сказал Кику.

По его словам, на данный момент проверяется соблюдение годовой ставки рентабельности до 10% в деятельности владельца лицензии.

"Но у нас нет ни одного рычага, чтобы посмотреть их затраты. И здесь у них очень большая гибкость в формировании цен, в части подорожаний. Происходит, конечно, и снижение цен. Но считаем, что нужно вернуться к практике установления планки цен Национальным агентством по регулированию в энергетике", - отметил Кику.

Ранее агентство уже занималось регулированием этого сегмента, устанавливая максимальный потолок цен в соответствии с принятой методологией и пересматривая его раз в две недели.

Ранее премьер-министр распорядился провести проверку методологии расчета цен, которую применяли операторы топливного рынка, чтобы исключить вероятность картельного сговора и спланированного роста цен.

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