Кабмин вновь запустил программу "Доктор для тебя" - к кому приедут врачи

Проект, инициированный правительством Павла Филипа и свернутый затем при Майе Санду, вернули в жизни.

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщает, что в 17 районов Молдовы в этом году будут работать мобильные группы медиков, в задачу которых входит бесплатное проведение осмотра пациентов в рамках национальной программы "Доктор для тебя".

Правительство во главе с Ионом Кику решило дать инициативе, запущенной еще во времена премьерства Павла Филипа, вторую жизнь.

В мобильные медицинские группы, которые будут выезжать в регионы страны, войдут кардиологи, эндокринологи, офтальмологи, стоматологи и радиологи. Все желающие смогут пройти практически полное обследование.

Женщинам будут проводить мамографию, а большинству курящих пациентов - скриниг для определения риска возникновения туберкулеза и рака.

В период с 3 по 28 февраля в рамках, программы "Доктор для тебя" врачи-стоматологи бесплатно проведут осмотр и лечение детей из сел Киперчены, Суслены, Биешты, Пересечина, Гетлова, Иванча, Селиште Оргеевского района Молдовы.

С 4 по 21 феврали все желающие пациенты смогут провести скрининг легких в Теленештском и Криулянском районах республики.

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