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Стоматолог.

Кабмин вновь запустил программу "Доктор для тебя" - к кому приедут врачи

© CC0 / Pixabay / jarmoluk
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200203/29067608/pravitelstvo-zapustilo-programmu-doktor-dlya-tebya-k-komu-pridut-vrachi.html

Проект, инициированный правительством Павла Филипа и свернутый затем при Майе Санду, вернули в жизни.

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщает, что в 17 районов Молдовы в этом году будут работать мобильные группы медиков, в задачу которых входит бесплатное проведение осмотра пациентов в рамках национальной программы "Доктор для тебя".

Правительство во главе с Ионом Кику решило дать инициативе, запущенной еще во времена премьерства Павла Филипа, вторую жизнь.

В мобильные медицинские группы, которые будут выезжать в регионы страны, войдут кардиологи, эндокринологи, офтальмологи, стоматологи и радиологи. Все желающие смогут пройти практически полное обследование.

Обследования c помощью компьютерного томографа.
© Sputnik / Vitaliy Ankov
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Женщинам будут проводить мамографию, а большинству курящих пациентов - скриниг для определения риска возникновения туберкулеза и рака.

В период с 3 по 28 февраля в рамках, программы "Доктор для тебя" врачи-стоматологи бесплатно проведут осмотр и лечение детей из сел Киперчены, Суслены, Биешты, Пересечина, Гетлова, Иванча, Селиште Оргеевского района Молдовы.

С 4 по 21 феврали все желающие пациенты смогут провести скрининг легких в Теленештском и Криулянском районах республики.

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Теги:
кабинет министров, правительство, доктор, врачи


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