Зимняя засуха: каковы последствия, и что в планах у властей

Глава правительства прокомментировал ситуацию с посевами и рисками, которые могут понести отечественные аграрии из-за отсутствия осадков.

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику рассказал о том, какие меры намерено предпринимать правительство для борьбы с последствиями засухи в стране.

Глава правительства признал, что проблема засухи есть.

"Ситуация такая, какая есть. В рамках визита на юг страны видел, что там довольно засушливо. Специалисты отметили, что порядка 40 сантиметров слоя почвы полностью высохло. Необходимы осадки", - сказал Кику.

По его словам, в нынешней ситуации вопрос о компенсациях сельхозпроизводителям властями пока не рассматривался.

"В чрезвычайных ситуациях правительство предоставляет компенсации или субсидии. Пока не тот случай. Надеемся, что все будет хорошо. Но сельхозпроизводители не должны забывать об инструменте страхования. Они могут застраховаться от этих рисков уже сейчас", - сказал Кику.

Во-вторых, как отметил премьер, правительство намерено взяться за реабилитацию сети ирригационной инфраструктуры.

"Да, это многолетняя программа и очень дорогостоящая, но мы должны вернуться к этому инструменту, потому что уже сейчас начинают прослеживаться последствия климатических изменений. И мы должны серьезно подготовиться", - подчеркнул глава правительства.

Бесснежная зима для Молдовы не в диковинку. Синоптики отмечают, что такая же погода наблюдалась в период 2014-2016 годов. Пока посевы находятся в удовлетворительном состоянии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK