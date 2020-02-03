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Ион Чебан, архивное фото.

Твердое "нет" поборам в лицеях и детсадах - Ион Чебан вышел с заявлением

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200203/29068244/tverdoe-net-poboram-v-litseyakh-i-detsadakh-ion-cheban-vyshel-s-zayavleniem.html

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан в рамках оперативного заседания служб примэрии заявил, что не позволит впредь заниматься сбором денег с родителей учеников лицеев и воспитанников детских садов в столице.

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан заявил, что с 15 февраля будут осуществляться проверки в учреждениях образования в столице и пригородах, чтобы выявить - имеет ли место незаконный сбор денег с учеников по различным мотивам. Проверки будут носить стихийный характер для того, чтобы администрация учебных заведений ничего не знала о них.

"Мы не будем предупреждать о том, куда мы отправимся с проверками. Я не хотел бы впредь ничего слышать о бусах и сумочках, приобретенных за деньги учеников", - заявил Чебан на оперативном заседании служб примэрии в понедельник.
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Генеральный примар также призвал всех руководителей образовательных учреждений в столице разместить информацию о расходах, которая содержалась бы на специальных панно у входа. 

Помимо этого мэр столицы попросил глав профильных управлений примэрии опубликовать на сайте примэрии Кишинева отчеты о всех проводимых в течение 2019 года госзакупках, осуществленных администрацией каждого учреждения образования, находящегося на территории муниципия, а также планы закупок на текущий год.

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Теги:
Ион Чебан, заявление, лицеи, детские сады, Кишинев, примэрия


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