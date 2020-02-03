Какие дома в Молдове наиболее устойчивы при землетрясениях – ответ сейсмолога

Директор Института геологии и сейсмологии АН Молдовы Игорь Никоарэ в эфире радиостудии Sputnik рассказал о том, какие многоквартирные дома в нашей стране являются наиболее стойкими к подземным толчкам.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Карпаты то и дело преподносят жителям Молдовы неприятные сюрпризы в виде землетрясений. Нет, конечно, они не происходят слишком часто, но иногда граждан нашей страны, особенно очень нервных, трясет в прямом смысле слова.

Между тем, за последние 15-20 лет в нашей стране появилось много новых высотных домов, которые выросли, как грибы после дождя. Насколько надежны построенные наспех новострои, уступают ли они своим советским высотным "собратьям" по сейсмоустойчивости – в этом вопросе разбирался корреспондент Sputnik Молдова.

"Если мы говорим о домах советского периода застройки, о 143-й серии, эти панельные многоэтажки очень хорошо повели себя при сильном землетрясении 1986 года. Однако сейчас сложно сказать, в каком состоянии находится каждое конкретное здание. Сейчас необходимо провести паспортизацию зданий, чтобы четко понять, насколько они изношены", - заявил собеседник. © Sputnik / Sertaç Kayar Где прятаться жителям Молдовы в случае повторного сильного землетрясения

По словам специалиста, сейчас проведение оценки сейсмоустойчивости зданий провести сложно, поскольку большинство многоэтажных домов передано на баланс примэрий каждого конкретного населенного пункта. А в органах местной публичной администрации попросту нет денег для проведения такой дорогостоящей экспертизы.

"Даже самая богатая примэрия в стране, администрация города Кишинева, не может себе такого позволить. Частично такой осмотр все же был проведен. Но попробуйте сегодня попасть в каждую квартиру, чтобы узнать, какую перепланировку там сделал ее собственник! Пока эта проблема комплексно не решена", - уточнил Никоарэ.

Все новые многоэтажные здания, которые "выросли" в Молдове за последние 20 лет, возведены в соответствии с требованиями к строительству в сейсмически-опасной зоне, утверждает эксперт. Все "новострои" в Кишиневе, по словам Никоарэ, возвели с соблюдением карты микросейсмического районирования, которая была разработана в Институте геологии и сейсмологии АН РМ в 2005-2006 годах.

"Эта карта была утверждена постановлением правительства республики. Она была опубликована в "Официальном мониторе", все застройщики обязаны ее соблюдать", - сказал собеседник.

Эксперт уверен: застройщикам не было смысла нарушать положения этой карты в последние 15 лет, поскольку вряд ли кто-то хочет нести уголовную ответственность в случае обрушения здания при очередном землетрясении и, как следствие, за гибель людей.

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