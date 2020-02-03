14:55 03 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.29
  • USD17.47
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.70
Поиск
Автошкола

В Приднестровье внедряют новый подход к обучению вождению и экзамену по нему

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
Получить короткую ссылку
40 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/682/87/6828758.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200203/29069743/v-pridnestrove-vnedryayut-novyy-podkhod-k-obucheniyu-vozhdeniyu-i-ekzamenu-po-nemu.html

Первыми испытали на себе нововведение жители Бендер. Все успешно прошли задания, хотя отнеслись к новшеству с опаской.

ТИРАСПОЛЬ, 3 фев – Sputnik. В Приднестровье вводят новую систему обучения вождению и сдачи экзамена по нему. В учебе предлагается подход: меньше теории, больше практики, в тесте по вождению - увеличение прозрачности его сдачи.

Алкотестер, архивное фото.
© CC0 / Pixabay / miguelrd68
Водителям из Молдовы надо это знать - за что можно лишиться прав
Ощутили на себе эффективность нового способа девять человек. Автоинструкторы отметили, что будущие водители отнеслись к нововведению настороженно. Однако в итоге экзамены сдали успешно все.

На лобовом стекле к двум зеркалам заднего вида добавились два видеорегистратора. В процессе экзамена одна камера снимает движение автомобиля, другая - то, что происходит в салоне.

"Все открыто и прозрачно. В случае спорных вопросов по экзамену, в помощь - запись "камер-свидетелей", - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства приднестровского региона.

Также теперь сдать на права можно исключительно на спецавтомобиле автоинспекции.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK


Загрузка...

По теме

Автодозор: в Бендерах уличали маршрутчиков в нарушениях, выписаны штрафы
В Приднестровье намерены снизить смертность на дорогах до нуля
Теги:
экзамен, школа вождения, вождение, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Северное сияние в Мурманской области.
Северное сияние в Мурманской области
В Кишиневе прошла выставка Сделано в Молдове-2020
Все это "Сделано в Молдове": интересы покупателей и надежды производителей
Валютные поступления в Молдову 2019.
Сколько денег поступило в Молдову из-за рубежа в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться