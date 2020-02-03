В Приднестровье внедряют новый подход к обучению вождению и экзамену по нему

ТИРАСПОЛЬ, 3 фев – Sputnik. В Приднестровье вводят новую систему обучения вождению и сдачи экзамена по нему. В учебе предлагается подход: меньше теории, больше практики, в тесте по вождению - увеличение прозрачности его сдачи.
На лобовом стекле к двум зеркалам заднего вида добавились два видеорегистратора. В процессе экзамена одна камера снимает движение автомобиля, другая - то, что происходит в салоне.
"Все открыто и прозрачно. В случае спорных вопросов по экзамену, в помощь - запись "камер-свидетелей", - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства приднестровского региона.
Также теперь сдать на права можно исключительно на спецавтомобиле автоинспекции.
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