В Приднестровье внедряют новый подход к обучению вождению и экзамену по нему

Первыми испытали на себе нововведение жители Бендер. Все успешно прошли задания, хотя отнеслись к новшеству с опаской.

ТИРАСПОЛЬ, 3 фев – Sputnik. В Приднестровье вводят новую систему обучения вождению и сдачи экзамена по нему. В учебе предлагается подход: меньше теории, больше практики, в тесте по вождению - увеличение прозрачности его сдачи.

Ощутили на себе эффективность нового способа девять человек. Автоинструкторы отметили, что будущие водители отнеслись к нововведению настороженно. Однако в итоге экзамены сдали успешно все.

На лобовом стекле к двум зеркалам заднего вида добавились два видеорегистратора. В процессе экзамена одна камера снимает движение автомобиля, другая - то, что происходит в салоне.

"Все открыто и прозрачно. В случае спорных вопросов по экзамену, в помощь - запись "камер-свидетелей", - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства приднестровского региона.

Также теперь сдать на права можно исключительно на спецавтомобиле автоинспекции.

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