Как подготовлены больницы Кишинева к борьбе с коронавирусом: ответ мэрии

В столичной администрации представили статистику по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Кишиневе за прошедшую неделю, а также рассказали о мерах, принимаемых муниципальными медучреждениями для противодействия новому виду инфекционной пневмонии.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. В столице наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Такие данные привела глава управления социального обеспечения и здравоохранения мэрии Кишинева Татьяна Бучарски на заседании муниципальных служб в понедельник.

"За неделю эпидемиологического надзора за гриппом общественные и частные медикосанитарные учреждения Кишинева сообщили о 3 тысячах 340 новых случаях ОРВИ. Заболеваемость этими инфекциями увеличилась на 36% в сравнении с показателями за предыдущую неделю", - сказала Бучарски.

Как отметила специалист, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 17%.

По ее словам, самая уязвимая категория, которая может подхватить вирус, - дети.

За указанный период госпитализированы 75 человек.

"Кроме того, выявлено 138 случаев с подозрением на грипп, из которых только 8 подтверждены лабораторным путем. Все граждане, у которых подтвержден грипп, получают необходимое лечение. Летальных исходов от гриппа или ОРВИ не зарегистрировано", - добавила Бучарски.

Она рассказала, что в период 29-30 января специалисты центра публичного здоровья проверили муниципальные медучреждения и инфекционную больницу имени Т. Чорбэ на предмет подготовки мер по предотвращению и контроля коронавируса нового типа и обозначили рекомендации.

"У всех муниципальных медучреждений есть план подготовки и реагирования в чрезвычайной ситуации. Они обеспечены всем необходимым, чтобы реагировать в кризисной ситуации, - маски, дезинфицирующие средства и так далее... На муниципальном уровне мы стараемся следовать рекомендациями и ВОЗ, и Минздрава", - сказала Бучарски.

Ситуацию с коронавирусом обсудили в правительстве

Больницы и медучреждения страны достаточно обеспечены лекарствами, медицинскими масками и перчатками. Об этом заявил премьер Ион Кику в понедельник по итогам заседания с президентом Игорем Додоном и спикером парламента Зинаидой Гречаной.

Накануне тему коронавируса обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве страны. Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну отметила, что в республике не зарегистрировано случаев заражения новым коронавирусом, и вероятность инфицирования этим типом патогена низкая.

По ее словам, эпидемиологическую ситуацию в стране постоянно отслеживают структуры Национального агентства общественного здоровья, специалисты медико-санитарных учреждений и пунктов контроля.

Меры по предотвращению заражения новым коронавирусом приняты на пунктах пересечения государственной границы.

Что касается вероятности заражения при отправке посылок из Китая, Всемирная организация здравоохранения, Всемирный почтовый союз и "Почта Молдовы" заявили, что такого риска нет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в четверг, 30 января, признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. Уровень распространения болезни в Китае расценивается как очень высокий. ВОЗ также рекомендовала присвоить заболеванию временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", а самому вирусу дать временное имя "2019-nCoV". При этом генеральный директор ВОЗ отметил, что эксперты верят в возможность остановить вспышку.

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