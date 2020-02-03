Какова судьба малыша, брошенного матерью в одном из подъездов Кишинева

В столичном управлении по правам ребенка рассказали о том, что сейчас происходит с новорожденным, которого подбросили в один из подъездов многоквартирных домов.

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Подкидыша, найденного в подъезде на Буюканах в Кишиневе в последних числах января, передали попечительским органам Дондюшанского района Молдовы, откуда родом его мать. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности руководителя кишиневского Управления по правам ребенка в ходе заседания оперативных служб примэрии в понедельник.

"У этой женщины есть и другие дети. Возможно, на такой шаг женщину подтолкнул послеродовой стресс. Не следует торопиться с выводами и обвинять кого-то. Есть люди, занимающиеся расследованием этого дела, которые предпримут все необходимые меры", - уточнила Качук.

Грудного ребенка нашли 23 января вечером в подъезде одной из многоэтажек на Буюканах, жильцы незамедлительно вызвали полицию, которая прибыла на место происшествия около 19:00 часов. Мальчика забрал экипаж скорой помощи, доставив его в больницу на обследование.

Оперативники, прибывшие на место происшествия, обнаружили рядом с ребенком в коляске записку, в которой были указаны число, месяц и год его рождения.

Женщина, которая бросила грудного ребенка в подъезде жилого дома в столичном секторе Буюканы, была задержана сотрудниками правоохранительных органов 30 января, в Инспекторате сектора Буюканы она признала свою вину.

Двадцатипятилетняя уроженка Дондюшанского района рассказала полицейским, что не может объяснить свой поступок, мотивируя это тем, что находилась в состоянии аффекта.

Сейчас женщина - на свободе, так как у нее есть еще двое детей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 163 УК Молдовы "Оставление в опасности", которая предусматривает штраф до 27,5 тысячи леев или неоплачиваемый труд в пользу общества, или тюремный срок до двух лет. Следствие по этому делу продолжается.

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