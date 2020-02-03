Жесткие заявления Кику - задержки по зарплатам и судьба ряда чиновников

Проблемы с оплатой труда в некоторых учреждениях и ответственные за это лица, а также вопрос бесплатного питания в школах: глава кабмина рассказал, что обсуждал с президентом и спикером парламента.

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику опроверг слухи о том, что в бюджете образовалась дыра, из-за которой происходят задержки по выдаче заработной платы в некоторых учреждениях. Всему виной, как считает глава правительства, проблема плохой организационной работы. Об этом он заявил по итогам еженедельной встречи с президентом Игорем Додоном и спикером парламента Зинаидой Гречаной.

Кику пояснил, что поступления в национальный публичный бюджет в январе 2020 года увеличились на 600 миллионов леев. Средства, оставшиеся на едином казначейском счету, составили на 31 января 4,62 миллиарда леев.

"Нет никаких проблем с финансированием", - сказал премьер.

Глава правительства отметил, что закрыты практически все случаи, связанные с задержкой оплаты труда, - осталось буквально 2-3 исключения.

Почему зарплату задерживают?

Как считает Кику, существует проблема с организацией работы в учреждениях. "Или бухгалтеры поздно произвели разбивку бюджета, либо поздно представили платежное поручение. Почему это происходит? Необходимо восстановить дисциплину учреждениях, кого-то уволить, кого-то наказать, в том числе и министров", - пояснил глава правительства.

Премьер отметил, что, к примеру, театры, которые должны быть реорганизованы еще летом 2019 года, до сих пор не прошли этот процесс. "Есть университеты, которые еще с 2013 года должны были перейти на самофинансирование, и каждый год это срок продлевается. В этом году мы также вынуждены продлить срок", - добавил глава кабмина.

При этом он обратил внимание, что если не будет восстановлена функциональность и дисциплина в учреждениях, то задержки зарплат могут быть и впредь. "Но причина, что денег нет, - это ложь. Допускаю, что еще найдутся бухгалтеры, которые предпочтут уйти в трехнедельный отпуск с 8 марта и не представят платежное поручение", - сказал он.

На что власти Молдовы потратят деньги из госбюджета>>>

Как подчеркнул глава правительства, как и в случае с механизмом отслеживания цен, установлен механизм отслеживания выдачи зарплат.

"Если в казначействе будет видно, что, хотя днем выдачи заработной платы установлено 10-е число, а до 15-го числа бухгалтер не представит платежное поручение, то учреждение будет уведомлено о ситуации, и оно должно будет представить объяснения", - подчеркнул премьер.

Он также напомнил, что с февраля зарплата бюджетников выросла.

Президент Молдовы рассказал, в каком состоянии находится госбюджет страны>>>

Недовольство некоторыми министрами

Глава правительства отметил, что в преддверии представления отчета о 100 днях с момента утверждения кабмина под его руководством планируется провести оценку деятельности министерств.

"У меня есть вопросы ко всем министрам. Ко мне тоже есть много вопросов. Поговорим, проведем оценку. Но отсутствует дисциплина в некоторых учреждениях", - сказал Кику.

По его словам, не обязательно министр виноват, но, когда была взята ответственность, даже если допустил ошибку подчиненный, надо отвечать.

Питание детей в школах

Глава правительства обратил внимание и на просьбу президента страны Игоря Додона по поводу питания детей в школах. Этот вопрос обсуждался на совместной встрече президента, спикера парламента и премьера.

"Не все дети питаются за счет государства. Мы подготовим расчеты, чтобы школьники начальных и гимназических классов питались бесплатно", - сказал Кику.

По его словам, в ближайшее время будут проведены соответствующие расчеты.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK