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Примэрия Кишинева, архивное фото.

Деятельная примэрия: как в Кишиневе будут наводить порядок - детальный план

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200203/29072942/deyatelnaya-primeriya-kak-v-stolitse-budut-navodit-poryadok-utochnenie-chebana.html

В вопросах управления Кишиневом за предыдущие десятилетия накопился ряд проблем, на заседании оперативных служб столичной администрации в понедельник был расставлены точки над "i" - как будут наводить порядок в главном городе страны.

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Жизнь такого большого города, как Кишинев, требует от властей муниципия постоянно "держать руку на пульсе" столицы и заниматься непрерывным мониторингом проблем и их решением. В таких условиях подход должен быть предельно конкретным, чтобы результаты не заставляли себя долго ждать.

Подземный переход у здания Академии наук Молдовы, архивное фото.
© Sputnik / Osmatesco
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Примерно в таком ключе прошло в понедельник оперативное заседания служб примэрии муниципия Кишинев, где генеральный примар столицы Ион Чебан и главы профильных управлений детально обсудили текущий план действий, в соответствии с которым в городе начнут наводить порядок по различным сферам муниципального хозяйства.

Хаоса с киосками впредь не будет

Чебан отметил, что борьба с незаконно установленными киосками и рекламными панно в городе продолжится и в дальнейшем. Столичный градоначальник подчеркнул, что новых киосков в городе не будет до тех пор, пока у руководства примэрии Кишинева не появится четкая позиция о том, как они должны выглядеть и где именно располагаться.

Параллельно примар отчитался, что значительная часть киосков, в том числе и заброшенных, установленных до дворах многоквартирных домов, была демонтирована и вывезена. Кроме того, преторы в кратчайшие сроки представят отчеты о незаконных пристройках, заборах и нелегально захваченных земельных участках.

Ситуация с очистными сооружениями

Руководитель предприятия "Apă Canal" рассказал о ситуации на очистной станции спустя неделю после переезда в административный блок на улице Лунка Быкулуй.

Очистные сооружения
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"Я попросил наладить прямую трансляцию рабочего процесса, чтобы его видели граждане. Завтра в 12:00 мы посетим геотубы, история которых весьма интересна, но и очень печальна для нас", - написал Чебан на своей персональной страничке в соцсети Facebook по результатам заседания служб примэрии.

На прошлой неделе столичный градоначальник лично проверил ход работ по реабилитации кишиневской станции очистки сточных вод.

Примара возмутило, что до сих пор выполнено лишь 25% оговоренных с компанией-подрядчиком работ - вместо 80%, предусмотренных к этому сроку в контракте. Еще хуже ситуация на водонасосной станции, где работы выполнены лишь на 5%.

Борьба с поборами в школах и детсадах

Чебан заявил, что с 15 февраля будут осуществляться проверки образовательных учреждений в столице и пригородах, чтобы выявить - имеет ли место незаконный сбор денег с учеников по различным мотивам. Инспекции будут носить стихийный характер для того, чтобы администрация учебных заведений ничего не знала о них.

"Мы не будем предупреждать о том, куда мы отправимся с проверками. Я не хотел бы впредь ничего слышать о бусах и сумочках, приобретенных за деньги учеников", - заявил примар.
Школа. Архивное фото
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Помимо этого мэр столицы попросил глав профильных управлений опубликовать на сайте примэрии Кишинева отчеты о всех госзакупках, осуществленных в течение 2019 года администрацией каждого учреждения образования, находящегося на территории муниципия, а также планы закупок на текущий год.

Чисто там, где не мусорят

Уборка в столице, по мнению мэра, - очень важный аспект. Все ответственные службы города отчитались о ситуации с наведением чистоты, однако Чебан в понедельник еще раз обратился к жителями гостям столицы с просьбой быть аккуратными на улицах Кишинева.

"В очередной раз обращаюсь к жителям столицы с просьбой соблюдать порядок. Давайте хранить чистоту и заботиться о месте, где мы живем. В настоящее время юридический отдел занимается разработкой положения об уборке территории и поддержании чистоты, которое позволило бы применять наказание за разбрасывание мусора в общественных местах", - уточнил градоначальник.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Всего лишь за месяц из дворов многоэтажек и с улиц столицы были вывезены сотни машин мусора, от которого город задыхался в последние несколько лет.

 

В завершении заседания служб примэрии Чебан попросил все управления представить пересмотренные планы работы на текущий год. По словам мэра, эти документы были возвращены, потому что "в них нет конкретики". По утверждению столичного градоначальника, такие расплывчатые планы более принимать не будут, поскольку поступательное улучшения дел в городе требует более детального подхода.

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Теги:
деятельность, направление, Ион Чебан, примэрия Кишинева, примэрия


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