Будет ли доступ на кишиневский стадион "Динамо" платным

Такая информация распространялась в последнее время в соцсетях, естественно, что многие любители спорта хотели узнать, как обстоит все на самом деле.

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Доступ на кишиневский стадион "Динамо" останется бесплатным для некоторых категорий граждан. Об этом сообщил президент Молдовы Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Его заявление связано с распространившейся в соцсетях информацией о якобы введеном платном входе на эту спортивную арену.

"Вопрос уже обсуждался с ответственными лицами в правительстве, а среди принятых решений значатся и свободный доступ, и бесплатные тренировки на стадионе для спортсменов-любителей и для детей", - уточнил глава государства.

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Также Додон обратился к мэрии Кишинева с просьбой найти возможности улучшения инфраструктуры стадиона, его оснащения и оборудования как можно большего числа доступных для всего населения зон отдыха и спортивных площадок в городе.

"Спорт – основа устойчивого и здорового развития любого общества", - подчеркнул глава государства.

Президент пообещал, что будет и далее продвигать и отстаивать инициативы по развитию спорта в Молдове.

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