Будет ли доступ на кишиневский стадион "Динамо" платным

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Доступ на кишиневский стадион "Динамо" останется бесплатным для некоторых категорий граждан. Об этом сообщил президент Молдовы Игорь Додон на своей странице в Facebook.
Его заявление связано с распространившейся в соцсетях информацией о якобы введеном платном входе на эту спортивную арену.
"Вопрос уже обсуждался с ответственными лицами в правительстве, а среди принятых решений значатся и свободный доступ, и бесплатные тренировки на стадионе для спортсменов-любителей и для детей", - уточнил глава государства.
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"Спорт – основа устойчивого и здорового развития любого общества", - подчеркнул глава государства.
Президент пообещал, что будет и далее продвигать и отстаивать инициативы по развитию спорта в Молдове.
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