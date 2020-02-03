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Стадион Динамо в Кишиневе

Будет ли доступ на кишиневский стадион "Динамо" платным

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/2284/11/22841189.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200203/29073112/chto-zayavil-dodon-o-svobodnom-dostupe-na-stadion-dinamo.html

Такая информация распространялась в последнее время в соцсетях, естественно, что многие любители спорта хотели узнать, как обстоит все на самом деле.

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Доступ на кишиневский стадион "Динамо" останется бесплатным для некоторых категорий граждан. Об этом сообщил президент Молдовы Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Его заявление связано с распространившейся в соцсетях информацией о якобы введеном платном входе на эту спортивную арену.

"Вопрос уже обсуждался с ответственными лицами в правительстве, а среди принятых решений значатся и свободный доступ, и бесплатные тренировки на стадионе для спортсменов-любителей и для детей", - уточнил глава государства. 

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Стадион Динамо
© Sputnik / Miroslav Rotari
Загадки и тайны кишиневского стадиона "Динамо"
Также Додон обратился к мэрии Кишинева с просьбой найти возможности улучшения инфраструктуры стадиона, его оснащения и оборудования как можно большего числа доступных для всего населения зон отдыха и спортивных площадок в городе.

"Спорт – основа устойчивого и здорового развития любого общества", - подчеркнул глава государства.

Президент пообещал, что будет и далее продвигать и отстаивать инициативы по развитию спорта в Молдове.

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