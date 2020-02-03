В Молдове обнародованы свежие данные о распространении коронавируса 2019-nCoV

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Национальное агентство общественного здоровья опубликовало новые данные о распространении в мире коронавирусной инфекции 2019-nCoV.
Согласно Европейскому центру по контролю за заболеваниями, по состоянию на 3 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 17383 подтвержденных случая инфекции нового типа, среди которых 17 зараженных — медицинские работники.
В европейских странах зарегистрировано 25 случаев инфицирования 2019-nCoV: Германия (10), Франция (6), Италия (2), Великобритания (2), Россия (2), Финляндия (1), Испания (1) и Швеция (1).
В США подтверждены 11 случаев инфицирования, в Австралии - 12, в Канаде - 4 случая.
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