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В Молдове обнародованы свежие данные о распространении коронавируса 2019-nCoV

© AP Photo / Kin Cheung
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200203/29073154/ansp-soobschilo-novye-dannye-o-rasprostranenii-koronavirusa-2019-ncov.html

До сведения общественности доведена актуализированная мировая статистика заболеваемости и смертности от новой болезни.

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Национальное агентство общественного здоровья опубликовало новые данные о распространении в мире коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

Согласно Европейскому центру по контролю за заболеваниями, по состоянию на 3 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 17383 подтвержденных случая инфекции нового типа, среди которых 17 зараженных — медицинские работники.

Рабочие дезинфицируют станцию Сусео в Сеуле в расках борьбы с коронавирусам, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Что стало с молдаванином, который находился в эпицентре коронавируса
Число умерших от заболеваний, вызванных коронавирусом, выросло до 362 человек. Один летальный исход зафиксирован на Филипиннах, все остальные - в Китае.

В европейских странах зарегистрировано 25 случаев инфицирования 2019-nCoV: Германия (10), Франция (6), Италия (2), Великобритания (2), Россия (2), Финляндия (1), Испания (1) и Швеция (1).

В США подтверждены 11 случаев инфицирования, в Австралии - 12, в Канаде - 4 случая.

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Теги:
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