В Молдове обнародованы свежие данные о распространении коронавируса 2019-nCoV

До сведения общественности доведена актуализированная мировая статистика заболеваемости и смертности от новой болезни.

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Национальное агентство общественного здоровья опубликовало новые данные о распространении в мире коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

Согласно Европейскому центру по контролю за заболеваниями, по состоянию на 3 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 17383 подтвержденных случая инфекции нового типа, среди которых 17 зараженных — медицинские работники.

Число умерших от заболеваний, вызванных коронавирусом, выросло до 362 человек. Один летальный исход зафиксирован на Филипиннах, все остальные - в Китае.

В европейских странах зарегистрировано 25 случаев инфицирования 2019-nCoV: Германия (10), Франция (6), Италия (2), Великобритания (2), Россия (2), Финляндия (1), Испания (1) и Швеция (1).

В США подтверждены 11 случаев инфицирования, в Австралии - 12, в Канаде - 4 случая.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK