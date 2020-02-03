Виорел Морарь останется под стражей — суд отказал и адвокатам, и прокурорам

Обвинение требовало увеличить срок предварительного ареста для экс-главы Антикоррупционной прокуратуры, адвокат ходатайствовали о его полном освобождении.

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Бывший глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь останется под стражей. Апелляционная палата Кишинева на заседании в понедельник оставила в силе решение суда первой инстанции, отклонив как ходатайство адвокатов, так и требования прокуроров.

Государственный обвинитель требовал продлить предварительный арест в отношении Мораря на 30 суток. Защита Виорела Мораря, в свою очередь, ходатайствовала об его освобождении.

"Апелляционная палата отклонила ходатайство как адвокатов, так и прокуроров, — сообщила для Sputnik Молдова пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Молдовы Мария Виеру. — Первоначально обвинение требовало (для Виорела Мораря) 30 суток ареста, однако суд назначил только 20 дней. Прокуратура опротестовала это постановление, однако Апелляционная палата оставила решение суда первой инстанции в силе".

О дальнейших действиях обвинения в отношении Виорела Мораря будет сообщено позже, через несколько дней, сказала представитель Генпрокуратуры.

Суд столичного сектора Чеканы 13 января постановил поместить экс-главу Антикоррупционной прокуратуры под предварительный арест сроком на 20 суток. Арест был продлен еще на 20 суток 29 января.

В чем обвиняется Морарь?

По сообщению Генеральной прокуратуры, к двум статьям обвинения, предъявленными ранее, "превышение служебных полномочий" и "фальсификация документов", прокуроры добавили квалификацию предпринятых действий как "вмешательство в осуществление процесса уголовного преследования".

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что Морарь обвиняется в том, что в марте 2017 года получил от экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка жалобу, которую зарегистрировал вопреки положениям закона. Он начал расследование и сфальсифицировал в уголовном деле несколько процессуальных документов.

"Все эти действия были предприняты в личных интересах, а также в интересах заявителя и нескольких других людей из его окружения для того, чтобы защитить их от подозрений в уголовном деле о банковском мошенничестве, хищении миллиарда, и воспрепятствовать быстрому, полному расследованию этого уголовного дела", - отметили в Генпрокуратуре.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK