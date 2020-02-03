20:03 03 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.29
  • USD17.47
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.70
Поиск
Виорел Морарь. Архивное фото.

Виорел Морарь останется под стражей — суд отказал и адвокатам, и прокурорам

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
56 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/1165/72/11657280.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200203/29075238/viorel-morar-ostanetsya-pod-strazhey-sud-otkazal-i-advokatam-i-prokuroram.html

Обвинение требовало увеличить срок предварительного ареста для экс-главы Антикоррупционной прокуратуры, адвокат ходатайствовали о его полном освобождении.

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Бывший глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь останется под стражей. Апелляционная палата Кишинева на заседании в понедельник оставила в силе решение суда первой инстанции, отклонив как ходатайство адвокатов, так и требования прокуроров.

Виорел Морарь
© Sputnik / Miroslav Rotari
Виорелу Морарю предъявили обвинение еще по одной статье

Государственный обвинитель требовал продлить предварительный арест в отношении Мораря на 30 суток. Защита Виорела Мораря, в свою очередь, ходатайствовала об его освобождении.

"Апелляционная палата отклонила ходатайство как адвокатов, так и прокуроров, — сообщила для Sputnik Молдова пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Молдовы Мария Виеру. — Первоначально обвинение требовало (для Виорела Мораря) 30 суток ареста, однако суд назначил только 20 дней. Прокуратура опротестовала это постановление, однако Апелляционная палата оставила решение суда первой инстанции в силе".

О дальнейших действиях обвинения в отношении Виорела Мораря будет сообщено позже, через несколько дней, сказала представитель Генпрокуратуры.

Суд столичного сектора Чеканы 13 января постановил поместить экс-главу Антикоррупционной прокуратуры под предварительный арест сроком на 20 суток. Арест был продлен еще на 20 суток 29 января.

В чем обвиняется Морарь?

По сообщению Генеральной прокуратуры, к двум статьям обвинения, предъявленными ранее, "превышение служебных полномочий" и "фальсификация документов", прокуроры добавили квалификацию предпринятых действий как "вмешательство в осуществление процесса уголовного преследования".

Виорел Морарь
© Sputnik / Miroslav Rotari
Высший совет прокуроров принял решение в отношении Виорела Мораря

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что Морарь обвиняется в том, что в марте 2017 года получил от экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка жалобу, которую зарегистрировал вопреки положениям закона. Он начал расследование и сфальсифицировал в уголовном деле несколько процессуальных документов.

"Все эти действия были предприняты в личных интересах, а также в интересах заявителя и нескольких других людей из его окружения для того, чтобы защитить их от подозрений в уголовном деле о банковском мошенничестве, хищении миллиарда, и воспрепятствовать быстрому, полному расследованию этого уголовного дела", - отметили в Генпрокуратуре.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK


Загрузка...

По теме

Стало известно, в каких условиях содержится прокурор Виорел Морарь - фото
Апелляционная палата Кишинева высказалась по делу Виорела Мораря
Теги:
Виорел Морарь


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Северное сияние в Мурманской области.
Северное сияние в Мурманской области
Выставка Сделано в Молдове – находка для потребителей
Выставка "Сделано в Молдове" – находка для потребителей
Валютные поступления в Молдову 2019.
Сколько денег поступило в Молдову из-за рубежа в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться