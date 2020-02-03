22:18 03 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.29
  • USD17.47
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.70
Поиск
Veaceslav Platon

Дело Платона будет пересмотрено из-за процессуальных нарушений

© Photo : Moldova24
Общество
Получить короткую ссылку
122 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/835/74/8357454.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200203/29075584/delo-platona-budet-peresmotreno-iz-za-protsessualnykh-narusheniy.html

В суд первой инстанции возвращено дело по обвинению Вячеслава Платона в мошенничестве, связанном со страховой компанией "Moldasig".

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. По решению Апелляционной палаты, принятому в понедельник, 3 февраля, дело, по которому Вячеслав Платон был приговорен к 12 годам лишения свободы, отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Вячеслав Платон
realitatea.md
Генпрокуратура Молдовы не выдаст Платона Украине и России

Фигурант в рамках процесса был признан виновным в мошенничестве, связанном со страховой компанией "Moldasig".

"Судебная инстанция указала, что было нарушено право [Вячеслава Платона] на переводчика, так как он не владеет государственным языком и, таким образом, было нарушено его право на защиту", — сообщил для Sputnik Молдова начальник отдела унификации практики в области представления обвинения в судебных инстанциях Генпрокуратуры Владимир Адам.

"Причиной стали процессуальные нарушения. Теперь прокуратура будет заново представлять обвинение в суде первой инстанции", — добавил источник.

За что Платон заключен под стражу

В 2017 году кишиневский суд приговорил бизнесмена к 18 годам тюрьмы по делу об отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве. Инстанция также постановила взыскать с него 869,22 миллиона леев.

© Depositphotos / JanPietruszka
Еще три статьи обвинения: прокуроры передали в суд дело на Платона

В декабре 2018 года Платон был дополнительно осужден по делу о мошенничестве в страховой компании Moldasig и по делу о попытке подкупа сотрудников спецподразделения "Pantera". Таким образом, общий срок, который Платон должен отсидеть в тюрьме, составил 25 лет.

Тверской суд Москвы 14 августа 2019 года санкционировал заочный арест молдавского бизнесмена Вячеслава Платона. Платон был приговорен к заключению под стражу на два месяца с момента задержания, либо экстрадиции на территорию Российской Федерации. По данным следствия, Платон обвиняется в создании международного преступного сообщества и выводе денежных средств из России по подложным основаниям.

Заключенный родился в Молдове, имеет гражданство РФ, зарегистрирован в Подмосковье.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK


Загрузка...

По теме

Депутаты заявили, что после визита к Платону в тюрьму получили новые данные
Вячеслав Платон заочно арестован московским судом
Теги:
Вячеслав Платон


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Северное сияние в Мурманской области.
Северное сияние в Мурманской области
Выставка Сделано в Молдове – находка для потребителей
Выставка "Сделано в Молдове" – находка для потребителей
Валютные поступления в Молдову 2019.
Сколько денег поступило в Молдову из-за рубежа в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться