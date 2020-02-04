Вывод ученых: пейте только чистую воду, это продлит вашу жизнь

Причиной около 20% хронических заболеваний среди жителей Молдовы стало потребление некачественной питьевой воды. В Западной Европе этот показатель составляет всего 6%.

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Об опасности потребления некачественной воды и заболеваниях, которые она вызывает, в радиостудии Sputnik Молдова рассказала Лилиана Карп, глава Национального агентства общественного здоровья.

© Sputnik / Osmatesco Liliana Carp

В числе опасных болезней, по словам эксперта, - холера, дизентерия, вирусный гепатит А, сальмонеллез, группа брюшного тифа и паратифозных лихорадок.

"Среди неинфекционных заболеваний можно упомянуть заболевания сердечно-сосудистой системы, мочевой литиаз, наличие в крови метгемоглобина, который возникает при высоком содержании нитратов в воде. Кроме того, когда в воде много фтора, может возникнуть флюороз зубов. С другой стороны, недостаток фтора способствует появлению кариеса", - пояснила Карп.

Исследование "Химический состав воды из шахтных колодцев в сельской местности" показало, что половина населения страны потребляет некачественную воду. Около 87% скважин загрязнены нитратами, а в регионах, где концентрация этих соединений достаточно высока, число болезней за последние годы увеличилось втрое.

Потребление только чистой воды может продлить жизнь человека на 8-10 лет, сообщается в исследовании.

© Sputnik / Vadim Rusu Обеспечение питьевой водой в Молдове

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