На что обращают внимание в России при импорте товаров из Молдовы

Вопрос, который волнует молдавских производителей - ждут ли в России товары из республики, и на что нужно обращать внимание местным аграриям?

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Молдавская сторона заинтересована в поставках качественной продукции на рынок России, речи о реэкспорте не может быть. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова заявил председатель Ассоциации производителей и экспортеров фруктов Moldova Fruct Виталий Горинчой.

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"Отрадно, что расширили этот список. Хорошо, что в него попали те производители, у которых большое количество продукции и у которых крупная инфраструктура – большие сады с международным сертификатом Global Gap, послеуборочная инфраструктура – холодильники, упаковочная тара, сортировочные линии", - сказал Горинчой.

В конце января 2020 года стало известно, что Россия дает "зеленый свет" поставкам продукции еще целого ряда молдавских предприятий. В письме замглавы Россельхознадзора Юлии Швабаускене сказано, что "возможно под гарантии молдавской стороны разрешить ввоз плодовоовощной продукции молдавского происхождения (коды ТН ВЭД 07, 0808, 0809) из республики 205 молдавским экспортерам". Таким образом, общее количество молдавских предприятий, у которых есть такое право, достигло 334.

Говоря о том, ждут ли молдавскую продукцию на российском рынке, собеседник отметил, что раз эти товары пользуются спросом, то они конкурентоспособны.

"Во-первых, продукция должна быть качественной. Во-вторых, она должна быть без остатков пестицидов. Сейчас наблюдается тенденция повышения спроса на экологически чистые товары", - пояснил эксперт.

По его словам, расширение списка молдавских компаний, которые могут поставлять в Россию овощи и фрукты, не означает, что все эти предприятия смогут сразу заниматься экспортом.

"Российские партнеры остерегаются реэкспорта продукции через нашу территорию… Наша Ассоциации в состоянии сигнализировать о таких случаях. Мы первые ставим в известность государственные органы, когда начинаются попытки реэкспорта. Поэтому я и говорил не раз при встрече с нашими партнерами – мы стоим на страже, мы не заинтересованы в том, чтобы (реэкспортирумая) продукция шла с нашими сертификатами", - сказал Горинчой.

Он отметил, что возглавляемая им организация следит за тем, какие именно товары поступают в Россию – это должны быть молдавские фрукты, ни о каком реэкспорте не может идти и речи.

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