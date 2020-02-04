На что обращают внимание в России при импорте товаров из Молдовы

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Молдавская сторона заинтересована в поставках качественной продукции на рынок России, речи о реэкспорте не может быть. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова заявил председатель Ассоциации производителей и экспортеров фруктов Moldova Fruct Виталий Горинчой.
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"Отрадно, что расширили этот список. Хорошо, что в него попали те производители, у которых большое количество продукции и у которых крупная инфраструктура – большие сады с международным сертификатом Global Gap, послеуборочная инфраструктура – холодильники, упаковочная тара, сортировочные линии", - сказал Горинчой.
"Во-первых, продукция должна быть качественной. Во-вторых, она должна быть без остатков пестицидов. Сейчас наблюдается тенденция повышения спроса на экологически чистые товары", - пояснил эксперт.
По его словам, расширение списка молдавских компаний, которые могут поставлять в Россию овощи и фрукты, не означает, что все эти предприятия смогут сразу заниматься экспортом.
"Российские партнеры остерегаются реэкспорта продукции через нашу территорию… Наша Ассоциации в состоянии сигнализировать о таких случаях. Мы первые ставим в известность государственные органы, когда начинаются попытки реэкспорта. Поэтому я и говорил не раз при встрече с нашими партнерами – мы стоим на страже, мы не заинтересованы в том, чтобы (реэкспортирумая) продукция шла с нашими сертификатами", - сказал Горинчой.
Он отметил, что возглавляемая им организация следит за тем, какие именно товары поступают в Россию – это должны быть молдавские фрукты, ни о каком реэкспорте не может идти и речи.
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