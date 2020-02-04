Какой университет Молдовы самый цитируемый в сети

Высшие учебные заведения Молдовы попали в необычный международный рейтинг: специалисты определили, какой из них наиболее популярный и активный в Интернет-пространстве.

КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. Молдавские вузы попали в международный рейтинг университетов Webometrics. По последним данным, выше всех отечественных образовательных учреждений в топе находится Технический университет Молдовы. Всего для этого рейтинга специалисты изучили более 28 тысяч высших учебных заведений со всего мира, в том числе и все молдавские.

Абитуриентам на заметку: названы лучшие университеты мира>>>

Технический университет расположился на 154 месте среди конкурентов из стран Центральной и Восточной Европы. По всей Европе вуз занял 838 место, а в мировом рейтинге расположился на 2960 строчке. Ранее, в июле 2019 года, он находился в этом же рейтинге на 3344 месте.

Проректор Технического университета Молдовы Дину Цуркану рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что их вузу помогли добиться успеха общие усилия всех сотрудников учебного заведения.

Также он отметил, что подобные рейтинги не могут сказать всего об университете.

"Результаты подобных топов нельзя считать чем-то существенным. Но для нас важно, что эта оценка показывает нам, что мы движемся в правильном направлении. Это дает надежду", - уточнил Цуркану.

Как составляют такие рейтинги

Проректор пояснил, по каким критериям оценивают учебные заведения в подобных рейтингах:

общее количество внешних веб-ссылок на университет, опубликованных у третьих лиц;

позиция сайта учебного заведения в поисковых системах и его общая видимость в сети Интернет;

количество документов, опубликованных на сайте вуза, качество научных статей от сотрудников университета, напечатанных во влиятельных международных журналах и их цитируемость.

Квоты в вузы России: такая возможность открыта и для приднестровцев>>>

Webometrics - это система рейтинга мировых университетов, основанная на комбинированном показателе, учитывающем как объем веб-содержимого, так и видимое влияние публикаций по числу внешних цитат.

Целью рейтинга является повышение присутствия академий и научно-исследовательских институтов в Интернете и содействие открытой публикации результатов научной деятельности.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK