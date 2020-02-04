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Медицинская маска

Спасет ли медицинская маска от вируса: ответ Минздрава

© Sputnik / Kiril Kallinikov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200204/29077387/spaset-li-maska-ot-virusa-otvet-minzdrava.html

В Минздраве рассказали, стоит ли закупаться медицинскими масками, и защитят ли они от заражения вирусом.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. С учетом роста числа заболеваний ОРВИ и в связи со вспышкой коронавируса нового типа в Китае уполномоченные структуры Молдовы дают рекомендации населению, как следует себя вести, чтобы не заразиться.

К примеру, молдавский Минздрав выпустил памятку, посвященную тому, в каких случаях нужно надевать медицинскую маску.

Этот атрибут необходим, если у человека есть симптомы респираторной инфекции - кашель, затрудненное дыхание. Также маску следует носить тому, кто ухаживает за больным с симптомами вируса, в том числе врачам.

"Маска не нужна людям, у которых нет никаких симптомов респираторной инфекции", - сказано в памятке Минздрава.
Памятка молдавского Минздрава: когда нужно носить медицинскую маску
© Photo : Facebook / Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты
Памятка молдавского Минздрава: когда нужно носить медицинскую маску

Министерство призывает население соблюдать правила гигиены и рекомендации ВОЗ:

  • Избегать тесного контакта с лицами, болеющими ОРВИ;
  • Чаще мыть руки, особенно, после прямого контакта с больными людьми или в местах, где они находятся;
  • Избегать поездки на фермы и контактов с дикими животными;
  • Гражданам с признаками острой респираторной инфекции следует соблюдать этикет – во время кашля и чихания необходимо выдерживать дистанцию, прикрывать рот, а также чаще мыть руки.
  • При появлении симптомов респираторной болезни до, во время или после поездки рекомендуется обратиться за медицинской помощью и проинформировать врачей о путешествии.

Маску на улице носить не стоит

А Роспотребнадзор, к примеру, рекомендует носить медицинские маски в транспорте, местах массового скопления людей, при уходе за больным, но не на улице.

"Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом, и маску надевать не стоит", - говорится в рекомендациях по профилактике гриппа и коронавирусной инфекции, которые опубликованы на сайте ведомства.

Вместе с тем медики напоминают, что ношение масок - одиночная мера, которая не обеспечивает полной защиты от заболевания, поэтому необходимо применять и другие способы профилактики.

Рабочие дезинфицируют станцию Сусео в Сеуле в расках борьбы с коронавирусам, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Что стало с молдаванином, который находился в эпицентре коронавируса
Следует помнить, что одноразовую маску следует менять каждые три часа, а после ее использования - незамедлительно выбросить.

О коронавирусе в мире

Общее число зараженных коронавирусом нового типа в 31 регионе Китая достигло 20 тысяч 438 человек, 425 заболевших скончались, а 632 человека выписаны из больниц. Таковы последние данные.

Свыше 40 авиаперевозчиков по всему миру приостановили полеты в КНР на фоне распространения в стране коронавируса, сообщило Управление гражданской авиации Китая.

Кроме того, Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории КНР, пропускать будут ряд граждан только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

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