Что предпринимают в Приднестровье, чтобы сократить смертность при пожарах

Пожарные и спасатели провели обследование домов в частном секторе на предмет безопасности и выявили проблемы.

ТИРАСПОЛЬ, 4 фев – Sputnik. Предупреждение гибели людей во время пожаров стало основной целью внеплановой профилактической операции, которую завершили сотрудники Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД Приднестровья. На такие меры подвигла печальная статистика смертности при пожарах.

Сотрудники ведомства провели работу по всему региону. Они обследовали порядка 10 тысяч домов, расположенных в частном секторе, провели более 13 тысяч бесед с гражданами о правилах пожарной безопасности в быту и о последствиях их несоблюдения.

Выявили и проконтролировали устранение более 300 нарушений норм и требований противопожарной безопасности.

"Некоторые граждане не соблюдают правила при эксплуатации печного оборудования, в частности в домах отсутствует притопочный лист или рядом с топкой находятся горючие материалы", – отметили в ведомстве.

Выявлены отступления от правил при пользовании электроустановками: неисправные розетки, эксплуатация электропроводки с поврежденной изоляцией или без нее. Также владельцы частных домов пренебрегают технологическими требованиями при обустройстве печного оборудования.

Но частая причина смерти в пожаре – это курение в постели, что является грубейшим нарушением правил противопожарной безопасности. Усугубляется она злоупотреблением спиртными напитками. В совокупности это и есть основная причина гибели людей.

"Операция завершена. Людям все сказано. Самое главное – услышать пожарных и спасателей и понять простую истину: соблюдение правил жизненно необходимо. А их нарушение рано или поздно приведет к беде", - говорят спасатели.

С начала года в Приднестровье в результате возгораний погибло пятеро человек. По данным прошлого года, именно из-за неосторожности при курении в постели оборвались жизни 19 человек.

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