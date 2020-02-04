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В парке, архивное фото.

К лету в Кишиневе появится новый сквер с фонтаном - работы уже начали

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200204/29080939/vesna-chisinau-poyavitsya-novyy-skver-s-fontanom-raboty-uzhe-nachali.html

На улице Букурией, расположенной в столичном секторе Буюканы, весной появится новое место отдыха горожан. Времяпрепровождение там, по обещанию муниципальных властей, станет поистине комфортным - новые скамейки и фонтан скрасят трудовые будни и выходные дни кишиневцев.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Рев моторов строительной техники и бескомпромиссное снятие асфальтового покрытия на дорожках сквера - такую картину могли наблюдать кишиневцы и гости молдавской столицы в начале текущей недели.

Одни с беспокойством отнеслись к таким кардинальным изменениям в парке по улице Букурией, расположенной в секторе Буюканы, другие, наоборот обрадовались, что парковая зона, которую подобным образом не восстанавливали еще с советских времен, приобретет современный облик. Приподнятые чувства вызвала модернизация парка у жителей близлежащих многоэтажных домов.

"Я часто гуляю в этом сквере с ребенком, раньше здесь была детская площадка, но, насколько я поняла, новая будет еще лучше", - рассказала корреспонденту Sputnik Молдова случайная прохожая Ирина. 

Пляжный футбол
© Sputnik / Михаил Воскресенский
В парке "Ла Извор" может появиться стадион для пляжного футбола
Другой собеседник, человек в возрасте по имени Владимир заявил, что приветствует начало строительных работ, однако хочет, чтобы они не затянулись, как это бывало при предыдущем руководстве муниципалитета.

"Главное, чтобы успели к летнем сезону. Часто прихожу в этот сквер в знойные часы летом, читаю прессу, книги", - рассказал пенсионер.

В понедельник генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан заявил, что проект по благоустройству сквера по улице Букурией включает в себя ремонт тротуаров и пешеходных аллей, смену скамеек на более современные и приведение в порядок зеленых насаждений.

"В этой зоне будут обустроены велосипедные дорожки, а в центре сквера построен фонтан. Также в парке будет установлена система орошения", - написал Чебан на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

Помимо этого, по заверению генпримара, перед зданием Национального инспектората расследований при МВД Молдовы, расположенном в глубине сквера, появятся оборудованные парковочные места.

Площадь сквера на улице Букурией составляет 1,5 гектара, работы по благоустройству будут завершены к 1 июня 2020 года.

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Теги:
строительство, работы, обновление, сквер, примэрия


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