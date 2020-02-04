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Президент Молдовы Игорь Додон и глава СИБ Александр Есауленко

Президент Молдовы обсудил с главой СИБ риски для национальной безопасности

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200204/29081368/prezident-moldova-obsudil-glava-sis-riski-dlya-natsionalnoy-bezopasnosti.html

Глава республики рассказал, какие темы обсудил на встрече с руководителем Службы информации и безопасности.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил во вторник с главой Службы информации и безопасности Республики Молдова Александром Есауленко риски для национальной безопасности.

"Обсудили ряд вопросов, связанных с работой ведомства, а также его планы и приоритеты в нынешнем году. Говорили и о внутренней ситуации в нашей стране, в том числе о рисках для национальной безопасности", - написал Додон в Facebook.

Однако глава республики не уточнил, о каких рисках конкретно идет речь.

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