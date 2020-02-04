Президент Молдовы обсудил с главой СИБ риски для национальной безопасности

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил во вторник с главой Службы информации и безопасности Республики Молдова Александром Есауленко риски для национальной безопасности.
"Обсудили ряд вопросов, связанных с работой ведомства, а также его планы и приоритеты в нынешнем году. Говорили и о внутренней ситуации в нашей стране, в том числе о рисках для национальной безопасности", - написал Додон в Facebook.
Однако глава республики не уточнил, о каких рисках конкретно идет речь.
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