Почему в больницах Молдовы не хватает лекарств - совещание в кабмине

Премьер-министр Молдовы и глава Минздрава обсудили поставки во все государственные стационары и поликлиники республики перечня необходимых лекарств и медицинского инструментария.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Дефицит препаратов и необходимых медицинских аксессуаров в лечебных учреждениях Молдовы возникает в начале каждого года из-за неправильного применения существующих законодательных норм и отсутствия эффективного взаимодействия между профильными учреждениями и ведомствами республики. На это в ходе рабочего заседания, состоявшегося во вторник, обратил внимание министра здравоохранения, труда и социальной защиты Виорики Думбрэвяну глава правительства Молдовы Ион Кику.

Премьер заявил, что механизм обеспечения медучреждений всем необходимым "показал свою полную нефункциональность и неэффективность".

Рассмотрев ряд документов, связанных с несвоевременными поставками лекарств в медицинские учреждения республики, Кику попросил пересмотреть полномочия Национальной компании медицинского страхования. Он предложил, чтобы администрация медучреждений страны могла принимать решения о публичных закупках малых партий недостающих лекарств и аксессуаров для покрытия текущих потребностей стационара или поликлиники.

В ходе заседания также была подчеркнута необходимость своевременного выполнения контрактных обязательств компаниями-поставщиками, чтобы после перечисления средств медикамент незамедлительно поступали в больницы и поликлиники страны.

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