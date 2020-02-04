Почему в больницах Молдовы не хватает лекарств - совещание в кабмине

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Дефицит препаратов и необходимых медицинских аксессуаров в лечебных учреждениях Молдовы возникает в начале каждого года из-за неправильного применения существующих законодательных норм и отсутствия эффективного взаимодействия между профильными учреждениями и ведомствами республики. На это в ходе рабочего заседания, состоявшегося во вторник, обратил внимание министра здравоохранения, труда и социальной защиты Виорики Думбрэвяну глава правительства Молдовы Ион Кику.
Премьер заявил, что механизм обеспечения медучреждений всем необходимым "показал свою полную нефункциональность и неэффективность".
В ходе заседания также была подчеркнута необходимость своевременного выполнения контрактных обязательств компаниями-поставщиками, чтобы после перечисления средств медикамент незамедлительно поступали в больницы и поликлиники страны.
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