Внимание, важно: граждан призывают быть осторожнее в дни непогоды

Эксперты выступили с рекомендациями для водителей в связи с объявлением "желтого" и "оранжевого" кодов метеоопасности.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. В ближайшие дни, 5, 6 и 7 февраля Государственная гидрометеорологическая служба объявляет о резком изменении погодных условий, сопровождаемых, согласно прогнозам, осадками в виде дождя и мокрого снега, переходящего в снег, местами сильный.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8-11 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду.

Возможно также налипание снега на проводах и деревьях, снежные заносы и гололедица. Ожидается заметное понижение температуры воздуха. Национальный инспекторат по патрулированию (НИП) предупреждает о том, что водителям необходимо особенно внимательно следить за дорогой в такую погоду и адаптировать скорость вождения к мокрой или скользкой дороге.

Для того, чтобы передвижение по городу было безопасным, рекомендуется:

правильно рассчитывать время в пути и быть в курсе прогноза погоды и состояния проезжей части в районе, по которому планируется поездка и посещать рубрику InfoTrafic на сайте politia.md;

оснастить свой автомобиль шинами, подходящими для сезона, если еще не сделали этого, возить в багажнике лопату и мешочек с песком;

адаптировать скорость к дорожным условиям, в тех случаях, когда проезжая часть покрыта льдом или снегом, максимальная допустимая скорость за пределами населенных пунктов должна быть не менее 20 километров в час;

в условиях обильного дождя или снега не останавливаться на участках, по которым курсирует общественный транспорт, чтобы обеспечить его нормальное движение;

использовать сигнальную систему освещения, чтобы видеть ситуацию на дороге, находиться в зоне видимости для других транспортных средств ;

в случае долгого пути, желательно иметь полный бак бензина, воду на сутки, теплое одеяло, термос с чаем, заряженный мобильный телефон и аптечку ;

при необходимости звонить в ближайшую патрульную бригаду или по телефону "112".

В свою очередь, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД призывает местные органы власти следить за дорогами в тех секторах, которые находятся в их подчинении. Спасатели советуют не выезжать в город в непогоду, если в этом нет острой необходимости.

Водители, особенно на школьных автобусах в населенных пунктах, должны уделять особое внимание оснащению своих транспортных средств во время неблагоприятных погодных условий, а в багажнике автомобиля держать лопату, песок и цепи противоскольжения.

По мнению специалистов, опасно будет не только на дорогах, но и на водоемах. Категорически запрещается выходить на лед, если образовавшийся слой не превышает 8-10 сантиметров.

Спасатели убедительно просят взрослых не оставлять детей без присмотра у водоемов зимой и строго запрещать им кататься на лыжах и коньках.

Беременным и людям с тяжелыми хроническими заболеваниями следует особенно позаботиться о своем здоровье, при необходимости рекомендуется переждать "желтый" и "оранжевый" коды в медицинских учреждениях до периода нормализации погодных условий.

В холодное время года рекомендуется строго соблюдать противопожарные нормы. Чтобы избежать возгорания, необходимо правильно эксплуатировать печи, а также электрические обогреватели.

Пресс-служба Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД Приднестровья сообщает, что техника повышенной проходимости находится в полной готовности.

В случае возникновения на дорогах проблемных ситуаций спасатели окажут необходимую помощь.

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