Люди массово уезжают из Молдовы на заработки, а дома им уже нашли замену

Страна парадоксов - Молдове не хватает рабочих рук, сотни тысяч граждан страны вкалывают за рубежом, в то время, как власти рассчитывают на помощь иностранцев, которые будут строить дороги в республике.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Проблему нехватки трудовых ресурсов обсудили на специальном заседании правительства под руководством премьера Иона Кику.

Глава кабмина озвучил жалобы бизнесменов, которые заявляют о нехватке рабочей силы. Дефицит как количественный, так и качественный, и напрямую влияет на конкурентоспособность местных предприятий и компрометирует инвестиционные намерения.

А программа действий правительства 2020-2023 ориентирована на привлечение капитала, индустриализацию страны и создание рабочих мест.

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По мнению участников заседания, дефицит будет в сезон проведения работ по строительству дорог, запланированных на 2020 год, где потребуется большой объем трудовых ресурсов.

"Нехватка рабочей силы может поставить под угрозу реализацию программы действий, поэтому компании призывают упростить процесс привлечения рабочей силы из-за границы", - отметили в правительстве.

Иностранцев ждут

На заседании было подчеркнуто, что национальная нормативно-правовая база, касающаяся иммиграции, обновлена - упрощен режим получения виз, в том числе республика отказалась от необходимости оформления приглашения для граждан целого ряда стран.

"В настоящее время список государств, гражданам которых требуется виза для въезда в Молдову, сократился до 58-и. Кроме того, рассмотрение заявок занимает 30-40 дней, тогда как ранее этот срок составлял 90 дней", - отметили в кабмине.

Участники заседания рассмотрели существующие сценарии иммиграции для трудоустройства и оценили их безопасность и сложность, чтобы экономические агенты могли легко привлекать и управлять иностранной рабочей силой.

Премьер потребовал, чтобы уполномоченные структуры приняли меры по упрощению процедур и сокращению сроков обработки заявок, напомнив о необходимости сохранения безопасности внутреннего рынка труда.

Кику призвал провести для всех заинтересованных компаний открытую презентацию иммиграционных сценарии в целях трудоустройства.

Сколько граждан Молдовы уехали на заработки за границу

По данным Бюро по миграции и беженцам за 2018 год, число людей, отправившихся на работу или ищущих ее за рубежом, превысило 350 тысяч человек. Из них большая часть приходит на мужчин - свыше 238 тысяч. В топ стран, где трудятся молдавские трудовые мигранты, входят: Россия, Италия, Германия, Великобритания, Франция, Израиль и Турция.

Согласно статистике, мужчины, в основном, уезжают на заработки в Российскую Федерацию (48%), Германию (11%) и Италию (8%), а женщины – в Италию (35%), Россию (29%) и Израиль (8%).

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К слову, именно молдавские гастарбайтеры вносят значительный вклад в экономику республики. За 2019 год, к примеру, общий объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц достиг одного миллиарда 222,89 миллиона долларов, что лишь немного не дотягивает до показателей предыдущего года.

По данным социологов, треть активной рабочей силы из Молдовы выехала на заработки за рубеж и не задействована непосредственно в экономике страны. По прогнозам специалистов, отток населения будет продолжаться.

Раньше демографы высказывали опасения, что сохранении нынешних темпов исхода рабочих рук может обернуться необходимостью приглашать в страну трудовых мигрантов. Сейчас это стало реальностью.

"Массовый отток обусловлен тенденциями в социально-экономическом развитии страны. Если эти тенденции сохранятся, то в этой стране останутся только пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, и те, кто уже не может физически работать", - отметил социолог Виктор Мокану.

По его словам, соцопросы показывают, что жителей страны больше всего беспокоит социально-экономический блок проблем – отсутствие рабочих мест, рост цен, которые не согласуется с доходами населения.

Однако социологи считают, что самый главный вопрос для Молдовы – это вопрос социальной солидарности, сплоченности населения, политической нестабильности. "Власти должны изучить эти вопросы и принимать меры, чтобы изменить эти тенденции, которые наблюдаются в нашем обществе", - сказал собеседник.

Дефицит рабочей силы и ремонт дорог

Что касается дефицита рабочей силы и ремонта дорог, то тут надо учитывать, сколько денег требуется на строительство одного километра дорожного полотна – а процесс этот дорогостоящий, считает Мокану.

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"За такие деньги можно и здесь найти рабочую силу. Даже наши гастарбайтеры, которые работают за рубежом, если бы им нормально платили, вернулись бы обратно и работали бы на строительство дорог дома, а не в Австрии, Польше, России или любой другой стране, где можно встретить наших соотечественников", - сказал специалист.

По его мнению, многое зависит и от подбора строительных компаний. "К примеру, если выиграет какая-нибудь иностранная компания, то эти деньги уйдут в ту страну, которую она представляет, и их невозможно будет вернуть. То есть таким образом мы вопрос с рабочей силой не решим", - считает эксперт.

Как полагает собеседник, вопросы, связанные со строительством трасс Кишинев-Унгены, Кишинев-Леушены и других дорог, в конце концов обнажили все проблемы, которые накопились у республики – социально-экономические и политические вопросы.

"На данный момент в Молдове нет трудового потенциала для модернизации страны", - подчеркнул Мокану.

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Что делать?

Как считает социолог, необходимо усовершенствовать законодательство, подумать, как вернуть наших людей обратно.

"Красивыми словами этого сделать не получится. А вот так, чтобы они поняли, что страна в них нуждается, что их ценят, что им создадут условия, тогда нам не нужно будет привлекать людей со стороны – из других стран", - сказал эксперт.

Из каких стран в Молдову приедут мигранты

По словам Мокану, в Молдову могут приехать люди другой расы, другой религиозной конфессии, а это может создать другие проблемы.

"Думаю, что, во-первых, речь идет о тех странах, в которых есть излишняя рабочая сила, - китайцы, корейцы могли бы сюда приехать работать. Или из стран Африки, где доход на душу населения намного ниже, чем у нас. Но сомневаюсь, что это получится. Так как наша страна, в любом случае, используется этими мигрантами лишь как транзитная зона", - сказал эксперт.

Он пояснил, что иностранцы приезжают в Молдову и выжидают хороший момент, чтобы уехать в страну с развитой демократией, экономикой – к примеру в Германию, Австрию, Францию. "Поэтому Молдову они используют исключительно как перевалочный пункт", - добавил специалист.

Молдаване работают на экономику других стран

Демографы неоднократно обращали внимание, чем чреват массовый отток населения из республики. Специалисты бьют тревогу, через несколько лет в Молдове могут быть проблемы с выплатами пенсий. Все потому, что молдавские мигранты работают на экономику других государств, а вот оставшихся в стране трудоспособных граждан гораздо меньше, чем пенсионеров или бюджетников.

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Не стоит надеяться, что мигранты начнут массово возвращаться домой, даже при высоком уровне доходов на родине.

"Им уже нужен определенный уровень инфраструктуры, им нужно то, что называют правовым государством, защищенность, качественные государственные услуги. То, к чему они привыкли за рубежом", - сказал социолог Василий Кантаржи.

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