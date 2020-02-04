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Генпримар Ион Чебан побывал с проверкой на станции очистки сточных вод в Кишиневе.

Масштабная катастрофа или порядок – что будет с "очистными" в Кишиневе

© Photo : Facebook / Ion Ceban
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200204/29085755/eko-katastrofa-i-von-ili-poryadok-chto-budet-s-ochistnymi-v-kishineve.html

Столичный градоначальнике провел повторный мониторинг состояния очистных сооружений, выйдя по результатам проверки с довольно категоричным заявлением.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Генеральный примар главного города республики Ион Чебан во вторник вновь отправился с инспекцией на кишиневскую станцию очистки сточных вод и пришел к выводу, что город находится на грани экологической катастрофы из-за безответственности предыдущих муниципальных властей.

"В последнее время я все чаще посещаю места хранения ила и геотубы, так как серьезно обеспокоен ситуацией, возникшей из-за небрежности некоторых лиц. Мы давно анализируем проблему, но мне хотелось показать всем, что ситуация действительно катастрофическая", - сообщил Чебан.
Генпримар Кишинева побывал с проверкой на станции очистки сточных вод в Кишиневе
© Photo : Facebook / Ion Ceban
Генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан побывал с проверкой на станции очистки сточных вод в столице.

Мэр Кишинева отметил, что с ноября в Молдову приезжают специалисты из разных стран - России, Румынии, Польши, Турции, Германии, Беларуси, которые готовы помочь муниципию с решением наболевшего со временем вопроса. Эксперты взяли образцы ила, скопившихся в водоемах-отстойниках, и сообщили представителям администрации муниципалитета, что с такой серьезной ситуацией они не сталкивались нигде в Европе и СНГ.

Генпримар Кишинева побывал с проверкой на станции очистки сточных вод в Кишиневе
© Photo : Facebook / Ion Ceban
На данный момент в сточных озерах накопилось более 500 тысяч кубометров ила.

"В настоящее время в трех озерах глубиной 12 метров находится около 500 тысяч кубометров ила, накопившегося там с 2009-2010 годов. Кроме того, в 112 геотубах, которые были временным решением до 2018 года, в настоящее время хранится около 58 тысяч кубометров ила, причем геотубы законсервированы, поскольку места для хранения больше нет", - заявил генпримар столицы.

Генпримар Кишинева побывал с проверкой на станции очистки сточных вод в Кишиневе
© Photo : Facebook / Ion Ceban
Сложившаяся на очистных сооружениях Кишинева ситуация требует срочного решения, чтобы в столице не случилась настоящая экологическая катастрофа.

По словам Чебана, в начале 2019 года была создана станция по осушению ила, производительность которой составляет 70-80 кубометров в день. Обезвоженный ил хранится на территории очистных сооружений в трех накопительных озерах.

"Краткосрочное решение проблемы используется уже не один год. Сейчас мы срочно должны найти выход из создавшейся ситуации, чтобы не допустить эпидемиологической катастрофы", - подытожил свой визит на станцию очистки сточных вод Чебан.

По поручению мэра, до 1 марта предприятие "Apă-Canal Chișinău", после консультаций с зарубежными экспертами, разработает план для устранения неприятного запаха и во избежание обострения ситуации в столице Молдовы.

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Теги:
вред, экология, инспекция, генеральный примар, Кишинев, очистные сооружения


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