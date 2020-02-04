Тревожная статистика: в Молдове растет число онкобольных

Онкологические заболевания стали настоящим бичом современного мира, число страдающих ими наших соотечественников повергает в шок.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. За последние четыре года частота случаев заболевания раком в Республике Молдова возросла.

По данным Национального бюро статистики (НБС) на 2018 год, опубликованным ко Всемирному дню борьбы с раком, более 10 тысяч граждан Молдовы борются с такой патологией.

В нашей республике онкологические заболевания являются второй по значимости причиной смерти после сердечно-сосудистых, и это стало приоритетной проблемой для системы здравоохранения. Для снижения заболеваемости в Молдове была разработана национальная программа борьбы с раком, рассчитанная до 2025 года, общая цель которой - снижение смертности с подобным диагнозом на 7%.

Сокращение числа летальных исходов от рака на треть к 2030 году является одной из целей в глобальном плане. Ежегодно онкозаболевания уносят жизни 9,6 миллионов людей во всем мире.

Самым распространенной патологией в нашей стране является рак молочной железы. Если в 2014 году было зарегистрировано 954 случая злокачественных новообразований этого типа, то в 2018 году это число увеличилось до 1 тысячи 125.

Далее следует опухоль в трахее и бронхах - 952 случая в 2018 году против 858 в 2014 году. Менее часто встречается рак шейки матки - 745 случаев в 2018 году и 595 в 2014 году.

Знание факторов риска, связанных с развитием онкозаболеваний, проведение регулярных скрининговых тестов на раннее их выявление и ведение здорового образа жизни являются ключевыми элементами в предотвращении риска развития рака.

Организация Europe Against Cancer ("Европа против рака") разработала "поведенческий кодекс”, который включает в себя следующие пункты:

полный отказ от курения или избегание курения в присутствии некурящих;

предотвращение риска ожирения (ежедневная физическая активность в течение минимум получаса);

ежедневное потребление овощей, фруктов и круп и ограничение в потреблении продуктов, содержащих животные жиры, а также в употреблении алкоголя;

избегание чрезмерного воздействия солнечного излучения;

строгое соблюдение гигиенических мер и избегание воздействия канцерогенных веществ;

незамедлительное обращение к врачу при обнаружении узла, незаживающей раны (в том числе в полости рта) или пигментной родинки, которая изменяет свою форму, размер и цвет;

обязательная медицинская консультация в случае, если кашель сохраняется или изменяется, если происходит изменение голоса, нарушается работа кишечника или мочевого пузыря, а также в случае резкого похудения;

участие в программах скрининга рака прямой кишки после 50 лет;

участие в программах вакцинации против гепатита B.

Женщинам после начала половой жизни рекомендуется проводить ежегодный гинекологический осмотр и участвовать в скрининговых программах рака шейки матки после 25 лет и рака молочной железы после 50 лет.

Спикер парламента Зинаида Гречаная призвала власти "проявить повышенную ответственность в обеспечении адекватного доступа к существующим методам лечения, а работников в области медицинского обслуживания – корректно и в равной степени относиться ко всем пациентам, страдающим этим заболеванием".

"Я хотела бы призвать граждан Республики Молдова к солидарности с людьми, которые оказались в сложной ситуации, вызванной раком, и уделять больше внимания своему здоровью", - написала Гречаная на своей странице в Facebook.

Также она подчеркнула, что рак можно предотвратить с помощью регулярного медицинского осмотра и здорового образа жизни.

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