Эксперт: как в Молдове пройти тест, который выявляет рак шейки матки

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Цервикальный тест помогает обнаружить аномальные клетки и рак шейки матки. Такой тест необходимо раз в три года пройти всем женщинам в возрасте от 25 до 60 лет, если они заботятся о своем здоровье.
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"Прежде всего женщина должна посетить семейного врача. Важно быть готовой к тесту: менструация должна завершиться, а пациентка должна воздерживаться от половых контактов в течение 48 часов и не выполнять вагинальные процедуры. Семейный врач даст вам направление на анализ. Это не больно и не отнимает много времени", - объяснила София Гуцу в радиостудии Sputnik Молдова.
"В зависимости от результата теста мы решаем, нуждается ли женщина в дальнейшем обследовании. В данном случае речь идет о кольпоскопии, методе осмотра шейки матки. Мы наблюдаем за женщиной в зависимости от обнаруженных аномальных клеток", - пояснила Гуцу.
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Согласно исследованию министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, только 41% опрошенных женщин прошли цитологический тест. Из них половина - по рекомендации семейного врача. Только 22% респондентов прошли обследование по собственной инициативе.
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