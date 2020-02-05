Скользкая ситуация: как не пострадать в Молдове на обледенелых дорогах

Молдова готовится к испытанию стихией, вначале страну зальет дождями, после которых в четверг придут снег и морозы, в этих условиях ожидаются обледенения на дорогах, как спасти себя и не заработать переломы - в вопросе разбирался корреспондент Sputnik.

КИШИНЕВ, 5 фев - Sputnik. Метеорологи предупредили граждан и гостей Молдовы об опасности - в среду и четверг территория республики окажется во власти стихии. Жителей страны ожидают ливни, снег и гололед. И, хотя, в Молдове есть снегоуборочная техника, песок и спецреагенты для борьбы с гололедицей, жизненную формулу "предупрежден - значит вооружен", никто не отменял.

Как же обезопасить себя на скользких обочинах? Корреспондент Sputnik Молдова собрал несколько полезных советов.

Первое, что может помочь при гололеде – это качественная обувь. Выбирая себе ботинки на зиму, следует обращать внимание, в первую очередь, на протекторы на обуви, так как именно такая "мелочь" может стать спасительным фактором, в особенности для людей в преклонном возрасте. © Sputnik / Ирина Калашникова Ботинки - на вес золота: как кишиневцам не остаться босыми зимой из-за соли

Еще одна мера предосторожности - умение группироваться при падении. Причем, этот совет касается представителей всех возрастных категорий – от мала до велика.

При ходьбе по обледенелым тротуарам руки должны быть свободными, человек не должен держать их в карманах, либо нести сумки. Момент падения – это мгновение, от которого зависит многое. Если человек вовремя сгруппируется, можно избежать серьезных травм.

Именно утренние часы после ночного разгула стихии являются наиболее опасными для пожилых людей, когда слой льда, образовавшийся на пешеходных зонах, представляет наибольшую опасность.

В этой ситуации врачи-травматологи рекомендуют людям преклонного возраста без особой надобности не выходить из дома, чтобы избежать возможных травм, некоторые из которых могут стать впоследствии смертельными. © Sputnik / Гроппа: смертельные переломы приводят к гибели до 50% пожилых людей

Пожилые люди при падении зачастую получают переломы шейки бедра. Это очень опасная травма для тех, кому за шестьдесят. В этой ситуации спасением становится сложнейшая операция по эндопротезированию тазобедренного сустава.

Зачастую патологии сердечно-сосудистой системы, органов дыхания не позволяют осуществить такое хирургическое вмешательство. В результате человек остается прикованным к постели.

Однако первопричиной проблем при переломах шейки бедра является остеопороз. Из-за снижения плотности ткани кости становятся хрупкими, а любое падение впоследствии может привести к летальному исходу.

Считается, что после перелома шейки бедра возвращается к привычной жизни лишь четверть пострадавших, 50% становятся инвалидами, еще четверть пациентов погибает в первый год.

Именно поэтому, и пожилые, и молодые должны проявлять максимальную внимательность и бдительность на скользких улицах.

© Sputnik / Меры безопасности при гололеде

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