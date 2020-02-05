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В Гагаузии повысили региональные пособия по рождению детей

© CC0 / Pixabay / Cimabue
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200205/29083578/v-gagauzii-povysili-regionalnye-posobiya-po-rozhdeniyu-detey.html

Как стимулируют рождаемость в автономии: за рождение двойни из бюджета Гагаузии будет выплачено 20 тысяч леев, за тройню - 50 тысяч леев.

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. В Гагаузской автономии повышена сумма регионального пособия по рождению детей. Об этом было объявлено на заседании Исполкома Гагаузии, которое состоялось во вторник.

© CC0 / Pixabay / fancycrave1
Что будет в нынешнем году с пособиями по рождению детей

Таким образом, после рождения первого ребенка жителям автономии будут выплачивать 4,5 тысячи леев, а за рождение последующих детей – по 6 тысяч леев.

При появлении на свет двойни из бюджета автономии будет выплачено 20 тысяч леев, за тройню - 50 тысяч леев.

В то же время государственное единовременное пособие при рождении ребенка с 1 января 2020 года составляет 8299 леев.

Согласно расчетам, в 2020 году эти выплаты смогут получить родители более 40,3 тысячи детей.

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Теги:
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