В Гагаузии повысили региональные пособия по рождению детей

Как стимулируют рождаемость в автономии: за рождение двойни из бюджета Гагаузии будет выплачено 20 тысяч леев, за тройню - 50 тысяч леев.

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. В Гагаузской автономии повышена сумма регионального пособия по рождению детей. Об этом было объявлено на заседании Исполкома Гагаузии, которое состоялось во вторник.

Таким образом, после рождения первого ребенка жителям автономии будут выплачивать 4,5 тысячи леев, а за рождение последующих детей – по 6 тысяч леев.

При появлении на свет двойни из бюджета автономии будет выплачено 20 тысяч леев, за тройню - 50 тысяч леев.

В то же время государственное единовременное пособие при рождении ребенка с 1 января 2020 года составляет 8299 леев.

Согласно расчетам, в 2020 году эти выплаты смогут получить родители более 40,3 тысячи детей.

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