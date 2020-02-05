Эпидемиологический порог превышен: в Приднестровье предпринимают срочные меры

ТИРАСПОЛЬ, 5 фев – Sputnik. В Приднестровье вводятся ограничительные меры в связи с значительным ухудшением за прошедшую неделю эпидемиологической ситуации по острым инфекциям верхних дыхательных путей. Рост заболеваемости отмечается на всех административных территориях. Эпидпорог превышен на 9%.
"Так в учреждениях культуры и спорта, школах и детсадах будут приостановлены массовые мероприятия. В общественном транспорте три раза в день будет проводиться влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, а также регулярное проветривание салонов", - отметили в Минздраве Приднестровья.
Если из-за гриппа или острых инфекций верхних дыхательных путей в классах общеобразовательных учреждений и группах дошкольных образовательных учреждений будут отсутствовать более 30% учащихся, то учебный процесс будет приостановлен. Анализ заболеваемости на местах с предоставлением данных будет происходить ежедневно. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Приднестровья Наталья Берил.
За пятую неделю года врачи также выявили три новых случая гриппа, два из них среди детей 5 и 14 лет. Что касается острых респираторных инфекций, за неделю специалисты зарегистрировали 137 эпизодов (на два случая меньше, чем на прошлой неделе). Большинство случаев выявляется у возрастной категории от 30 до 64 лет.
В связи с высоким уровнем заболеваемости в некоторых классах образовательных учреждений Тирасполя, Днестровска, а также Слободзейского района был приостановлен учебный процесс.
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