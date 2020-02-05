Спасатели предупреждают: на Молдову надвигаются снегопады

Спасатели выпустили ряд рекомендаций для граждан в связи с прогнозами метеорологов об обильных осадках.

КИШИНЕВ, 5 фев - Sputnik. Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД Молдовы объявил о готовности службы к снегопадам и другим сложным погодным условиям.

По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, в период с 5 по 6 февраля в Молдове ожидается ухудшение погоды. На территории всей страны выпадут осадки в виде дождей и снега (7-17 литров на квадратный метр), местами очень сильные (20-25 литров на квадратный метр).

Общие рекомендации

По прогнозам, на отдельных участках дорог образуются снежные заносы и гололедица.

В связи с этим сотрудники ГИЧС призывают городские службы отслеживать ситуацию на дорогах. Гражданам же рекомендуется соблюдать все указания властей, а в случае сложных погодных условий избегать выхода на улицу.

Спасатели дают советы пешеходам и водителям в связи с заморозками>>>

Следует запастись едой и подходящей одеждой, а также следить за зарядом телефона, чтобы в случае необходимости обратиться за помощью.

Водителей призывают экипировать свои авто зимней резиной, а в багажнике иметь лопату и песок.

Льда – бояться

ГИЧС отметили, что во время похолодания могут замерзнуть открытые водоемы. Спасатели призывают граждан не ходить по льду, а также не рыбачить. Особенную бдительность должны проявить родители. Им не следует пускать своих детей к замерзшим водоемам.

Пожарная безопасность

В холодное время года нужно быть особенно внимательными и при соблюдении противопожарной безопасности. Нужно помнить о правилах эксплуатации печей, а также соблюдать другие нормы.

Здоровье

В период нестабильной погоды могут почувствовать недомогание пожилые граждане, а также люди с хроническими заболевания и беременные женщины.

Жителей страны призывают в случае плохо самочувствия сразу вызвать бригаду медиков.

За любой помощью можно обращаться в Единую службы спасения "112".

© Sputnik / Меры безопасности при гололеде

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