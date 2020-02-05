Спасатели предупреждают: на Молдову надвигаются снегопады

КИШИНЕВ, 5 фев - Sputnik. Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД Молдовы объявил о готовности службы к снегопадам и другим сложным погодным условиям.
По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, в период с 5 по 6 февраля в Молдове ожидается ухудшение погоды. На территории всей страны выпадут осадки в виде дождей и снега (7-17 литров на квадратный метр), местами очень сильные (20-25 литров на квадратный метр).
Общие рекомендации
По прогнозам, на отдельных участках дорог образуются снежные заносы и гололедица.
В связи с этим сотрудники ГИЧС призывают городские службы отслеживать ситуацию на дорогах. Гражданам же рекомендуется соблюдать все указания властей, а в случае сложных погодных условий избегать выхода на улицу.
Спасатели дают советы пешеходам и водителям в связи с заморозками>>>
Следует запастись едой и подходящей одеждой, а также следить за зарядом телефона, чтобы в случае необходимости обратиться за помощью.
Водителей призывают экипировать свои авто зимней резиной, а в багажнике иметь лопату и песок.
Льда – бояться
ГИЧС отметили, что во время похолодания могут замерзнуть открытые водоемы. Спасатели призывают граждан не ходить по льду, а также не рыбачить. Особенную бдительность должны проявить родители. Им не следует пускать своих детей к замерзшим водоемам.
Пожарная безопасность
В холодное время года нужно быть особенно внимательными и при соблюдении противопожарной безопасности. Нужно помнить о правилах эксплуатации печей, а также соблюдать другие нормы.
Здоровье
В период нестабильной погоды могут почувствовать недомогание пожилые граждане, а также люди с хроническими заболевания и беременные женщины.
Жителей страны призывают в случае плохо самочувствия сразу вызвать бригаду медиков.
За любой помощью можно обращаться в Единую службы спасения "112".
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