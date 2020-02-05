Экс-глава СИБ пойдет под суд за высылку турецких учителей

Завершено расследование дела на бывшего директора Службы информации и безопасности, который в 2019 году поспособствовал высылке нескольких турецких граждан из Молдовы.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Бывший директор Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ) Василе Ботнарь пойдет под суд за злоупотребление служебным положением. Расследование дела завершено и материалы направлены в суд. Об этом заявил в среду на брифинге генеральный прокурор Александр Стояногло.

Ботнарь занимал пост главы СИБ с мая 2018 года по июнь 2019-го.

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В 2018 году из Молдовы были высланы семеро учителей, граждан Турции. По этому же делу были задержаны и двое бывших заместителей СИБ вместе с директором Бюро по миграции и беженцам Ольга Поалелунжь. После ряда следственных мероприятий глава Бюро по миграции, а также заместители бывшего директора СИБ больше не находятся под следствием.

Как рассказал Стояногло, прокуроры установили, что руководство Бюро по миграции не было поставлено в известность о высылке граждан Турции.

По данным следствия, СИБ самостоятельно занимался депортацией этих граждан без письменного запроса от Бюро по миграции и без согласования операции с этим ведомством. Однако именно Бюро по миграции - единственный орган, у которого есть полномочия для проведения всех мероприятий по высылке иностранных граждан из страны. Но, по информации следствия, операцией управлял именно Ботнарь, который на тот момент занимал должность главы СИБ. Его заместители, как уточнили в Генпрокуратуре, лишь выполняли распоряжения руководителя, будучи заверенными, что все законно.

"У обвиняемого своя позиция. Он думает, что его действия в тот период были законными. Но прокуроры придерживаются другого мнения", - заявил Стояногло.

В ходе расследования обвиняемый сотрудничал со следствием.

Стояногло в ходе брифинга извинился перед пострадавшими и их родными, а также отметил, что эта ситуация "станет уроком для всех".

Ботнарю грозит до 6 лет тюремного заключения с лишением права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью от 5 до 10 лет.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Молдову виновной в нарушении прав пяти из семи турецких учителей, которых выслали 6 сентября 2018 года. Решение опубликовали 11 июня прошлого года. Суд обязал правительство Молдовы выплатить каждому из них по 125 тысяч евро.

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