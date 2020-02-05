Гречаная: не допущу закрытия школ для детей с особыми потребностями

КИШИНЕВ, 5 фев - Sputnik. Спикер парламента Зинаида Гречаная приняла учащихся специальной школы-интерната для детей с нарушениями слуха из села Гырбовэц Каларашского района. Дети с особыми потребностями выступили с художественной программой.
- Ученики специальной школы-интерната для детей с нарушениями слуха из села Гырбовец посетили спикера парламента Молдовы Зинаиду Гречаную.
- Ученики специальной школы-интерната для детей с нарушениями слуха из села Гырбовец посетили спикера парламента Молдовы Зинаиду Гречаную.
- Ученики специальной школы-интерната для детей с нарушениями слуха из села Гырбовец посетили спикера парламента Молдовы Зинаиду Гречаную.
Они поблагодарили председателя высшего законодательного органа страны за поддержку, заботу, решение взять учреждение под патронат и преподнесли ей картины, нарисованные на стекле. Гречаная выразила признательность учителям за трепетное отношение к детям и восхитилась талантом и настойчивостью воспитанников школы-интерната.Спикер заявила, что в последние годы школа пережила трудные времена, когда была предпринята попытка ее закрытия. Однако этого, к счастью, не произошло.
Гречаная подчеркнула, что не допустит закрытия школ для детей с особыми потребностями.
Специальная школа-интернат для слабослышащих детей из села Гырбовец Каларашского района работает с 1991 года, в ней учится 198 детей. Миссия учреждения заключается в создании оптимальных условий для свободного и гармоничного развития учащихся с нарушениями слуха и их интеграции в общество.
Подъездные пути и внутренняя инфраструктура учреждения адаптированы для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
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