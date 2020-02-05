Гречаная: не допущу закрытия школ для детей с особыми потребностями

Прием слабослышащих воспитанников школы-интерната в молдавском парламенте получился очень трогательным во многом потому, что Зинаида Гречаная уже более 15 лет знакома с учениками и учителями этого учреждения.

КИШИНЕВ, 5 фев - Sputnik. Спикер парламента Зинаида Гречаная приняла учащихся специальной школы-интерната для детей с нарушениями слуха из села Гырбовэц Каларашского района. Дети с особыми потребностями выступили с художественной программой.

Они поблагодарили председателя высшего законодательного органа страны за поддержку, заботу, решение взять учреждение под патронат и преподнесли ей картины, нарисованные на стекле. Гречаная выразила признательность учителям за трепетное отношение к детям и восхитилась талантом и настойчивостью воспитанников школы-интерната.

Гречаная подчеркнула, что не допустит закрытия школ для детей с особыми потребностями.

Спикер заявила, что в последние годы школа пережила трудные времена, когда была предпринята попытка ее закрытия. Однако этого, к счастью, не произошло.

Специальная школа-интернат для слабослышащих детей из села Гырбовец Каларашского района работает с 1991 года, в ней учится 198 детей. Миссия учреждения заключается в создании оптимальных условий для свободного и гармоничного развития учащихся с нарушениями слуха и их интеграции в общество.

В парламенте уделяют особое внимание проблемам людей с особыми потребностями. Законодательный орган ранее выпускал брошюры о своей работе со шрифтом Брайля (для слабовидящих) и в стиле "easy to read" (легкий для чтения и понимания), также были сняты информационные ролики на языке жестов.

Подъездные пути и внутренняя инфраструктура учреждения адаптированы для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

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