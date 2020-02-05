Рост тарифа в маршрутках: между подорожанием и отсутствием комфорта

Рост тарифа на междугородние перевозки зависит от категории комфорта авто. Если такой документ экономический агент не получит, то он не сможет выводить машину на регулярные рейсы. Что из себя представляют категории, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 5 фев - Sputnik. С 1 октября машины, которые не получат сертификат с категорией комфорта, не будут обслуживать регулярные междугородние рейсы. Об этом заявил госсекретарь министерства экономики и инфраструктуры Юлиан Постикэ на пресс-конференции в среду.

"Согласно распоряжению Минэкономики, все микроавтобусы до 1 октября должны быть классифицированы по категориям комфорта, утвержденным ранее. Определение уровня комфорта происходит на основе данных, которые транспортные операторы предоставили Национальному агентству автотранспорта до 1 февраля", - сказал чиновник.

"Учитывая, что крайняя дата подачи документов – 1 февраля, мы столкнулись с тем, что 88 экономических агентов обратились в агентство с просьбой продлить сроки предоставления данных. Они могут подать бумаги до конца этой недели", - сказал Постикэ.

По его словам, на данный момент Нацагентство автотранспорта анализирует представленную экономическими агентами информацию.

"Графики будут опубликованы на сайте структуры. Информация о транспортных операторах, которые не подали документы в указанные сроки и не сделают этого до конца текущей недели, будет передана автовокзалам. Начиная с понедельника, автомобили компаний, не предоставивших данные документы, не будут допущены к обслуживанию регулярных рейсов. Возобновление деятельности возможно только после получения сертификатов о классе комфорта", - пояснил чиновник.

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Мониторинг в реальном времени

Уровень комфорта транспортных средств определяют 24 авторизированные техстанции. Они расположены в том числе в Кишиневе, Бельцах, Бричанах, Комрате, Чадыр-Лунге, Вулканештах, Оргееве, Кагуле, Калараше, Ниспоренах, Хынчештах, Теленештах и Сороках.

"Если на 1 января было 17 техстанций, у которых была авторизация на осуществление процедуры классификации комфорта, то к настоящему моменту их число увеличилось до 24. Думаем, что в ближайшее время их количество вырастет вдвое", - считает Постикэ.

Он добавил, что в Агентстве автотранспорта есть информационная автоматизированная система AutoTest.

"Структура будет в реальном времени следить за процедурой классификации комфорта автомобилей. Все данные будут загружаться в систему, включая фотографии", - сказал Постикэ.

По его словам, Агентство сможет направлять автомобиль на дополнительную проверку при выявлении каких-либо несоответствий.

Что означают категории комфорта

Постикэ сообщил, что всего будут действовать две категории комфорта.

По его словам, вторая категория – стандартная. Тариф для нее предполагает 0,6 лея за километр. К этой категории относятся транспортные средства, в салоне которых есть определенная дистанция между сидениями, все поручни, сидения должны быть зафиксированы, а сам автомобиль должен быть без ржавчины.

"Первая категория – высшая, предполагает, что дистанция между сидениями должна быть больше. Автобус должен быть оборудован системой кондиционирования", - сказал чиновник.

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Отвечая на вопрос, что грозит перевозчикам, которые до 1 октября не получат сертификат об уровне комфорта транспортных средств, госсекретарь отметил, что, согласно Кодексу автотранспорта, пассажирские перевозки могут осуществляться только транспортными средствами, которые классифицированы по категориям комфорта. А в случае нарушения владельцам грозит штраф, изъятие номерных знаков и сертификата о регистрации транспортного средства.

Кто может требовать повышенный тариф

Как отметил госсекретарь, тариф в 0,7 лея за километр применяется только к автомобилям первого класса.

"Транспортное средство такой категории может претендовать на повышение тарифа до 0,7 лея прямо на автовокзале. Но это опция, которая во многом зависит от состояния остальных транспортных средств, которые обслуживают данный рейс", - сказал Постикэ.

Тарифы на пассажирские перевозки по междугородним маршрутам повысились с 1 января 2020 года. Теперь один километр пути стоит не 48, а 70 банов. Это касается не всех автобусов и маршруток, а лишь тех, у которых повышенный комфорт.

На рост тарифов правительство Молдовы пошло после многочисленных протестов транспортников.

Граждане республики уже почувствовали эффект новых цен. В опросе, проведенном корреспондентом Sputnik Молдова, респонденты выразили недовольство тем, что поездки обходятся им дороже.

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