Могут ли продукты из Китая нести на себе коронавирус - ответ ANSA

Вопрос возникает у многих жителей республики в связи с тем, что Молдова импортирует из КНР как продовольственные товары, требующие термической обработки, так и свежую плодоовощную продукцию.

КИШИНЕНВ, 5 фев – Sputnik. Директор агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) Владислав Котич заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что специалисты ведомства держат под контролем ситуацию с распространением коронавируса в регионе.

Собеседник подчеркнул, что инспекторы агентства располагают всеми инструментами для действий при возможном возникновении кризисной ситуации, особенно учитывая тот факт, что Молдова импортирует из КНР чеснок, цитрусовые и рыбу.

"Наши инспекторы осматривают на границе все товары, поступающие из Китая, в том числе и разные посылки, а также присланных животных", - пояснил Котич.

По его словам, персонал имеет необходимое техническое оснащение, а также экипировку для предотвращения заражения.

Как подготовлены больницы Кишинева к борьбе с коронавирусом: ответ мэрии>>>

Он также уточнил, что продукты из Китая не поступают в Молдову напрямую, а через посредников. Этот импорт осуществляется через другие страны из разных хабов Европы.

"Речь идет о рыбе, чесноке и помело. Риск заразиться практически равен нулю. Все потому, что жизненный цикл этого вируса всего несколько часов. А время доставки товаров из Китая может длиться три-четыре недели", - объяснил чиновник.

Ранее премьер-министр Молдовы Ион Кику созвал заседание Чрезвычайной национальной комиссии общественного здравоохранения.

На нем были рассмотрены меры по предотвращению заражения новым видом коронавируса.

Очаг заражения зарегистрировали в Китае в конце декабря прошлого года.

По последней информации, в мире уже 20 438 зараженных, 425 человек скончались.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила международную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK